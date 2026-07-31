El día que Óscar Tabárez dirigió al mito: Franco Baresi, el capitán eterno de Milan que murió este viernes a los 66 años

El fútbol mundial está de luto. Este viernes se conoció la triste noticia del fallecimiento de Franco Baresi a los 66 años, uno de los defensores más grandes de todos los tiempos. Símbolo absoluto de Milan y de la selección italiana, el histórico número "6" dejó una marca imborrable tras ganar tres Champions League, seis vesces el Scudetto italiano, dos Copas Intercontinentales y otros tantos títuloss vistiendo únicamente la camiseta rossonera.

Dentro de su extensa y gloriosa trayectoria en San Siro, existe un capítulo con acento uruguayo muy particular. Ocurrió en el segundo semestre de 1996, cuando Óscar Washington Tabárez asumió la dirección técnica del club italiano.

Entre julio y diciembre de aquel año, el Maestro tuvo el privilegio de dirigir al mítico capitán en el tramo final de su carrera. Aunque el ciclo del DT uruguayo fue breve, la convivencia dejó un recuerdo de profundo respeto mutuo entre dos hombres de convicciones tácticas e integridad intachables.

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Franco Baresi no compartió equipo con ningún jugador uruguayo

Existe además una curiosidad estadística que vincula a Franco Baresi -también campeón del mundo con Italia en 1982 (aunque no jugó ningún encuentro) y que perdió la final del Mundial 1994 de Estados Unidos por penales ante Brasil (erró el suyo)- con Uruguay: a pesar de la rica historia de uruguayos en la Serie A y del paso de Óscar Tabárez por el banco de Milan, Baresi jamás compartió cancha con un futbolista de estas tierras.

Grandes figuras celestes descollaron en Italia en distintas épocas, pero la mítica zaga comandada por Franco se mantuvo sin compañeros uruguayos a su lado hasta su retiro en 1997.

Este viernes el planeta fútbol despide a una leyenda inmortal: un defensor elegante, tiempista brillante y líder indiscutido que también dejó su huella en la historia del fútbol uruguayo.