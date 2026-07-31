Ni Londres ni Buenos Aires: por qué Montevideo es la capital con más clubes en la élite del fútbol en todo el mundo

Un exhaustivo estudio publicado por la prestigiosa revista deportiva brasileña Placar analizó la geografía del fútbol y reveló qué capitales del mundo concentran la mayor cantidad de clubes en sus respectivas Primeras divisiones. El resultado confirma un fenómeno único en el planeta: Montevideo es la capital nacional con más equipos en la máxima categoría del fútbol mundial, superando holgadamente a megaciudades como Buenos Aires, El Cairo o Londres.

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Con un total de 13 instituciones en la élite -entre las que destacan gigantes continentales como Nacional y Peñarol junto a clubes de enorme tradición como Danubio, Defensor Sporting, Wanderers y Liverpool-, la capital uruguaya monopoliza casi por completo el desarrollo de la Liga AUF Uruguaya, dejando apenas contadas excepciones en el interior del país.

Este informe explica que la hegemonía montevideana responde a razones históricas, geopolíticas y demográficas.

Uruguay presenta una estructura fuertemente centralizada en torno a su capital y al área metropolitana, donde se concentran la economía, la población y, por ende, el entramado deportivo desde los orígenes del fútbol en el Río de la Plata.

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En el mapa global, a Montevideo la escoltan El Cairo (Egipto) con 10 representantes y Buenos Aires con 9 (contabilizando únicamente los límites de la Capital Federal).

Más atrás aparecen Asunción (8) y Londres (6). El estudio contrapone el caso uruguayo con potencias europeas como Alemania, Italia o Francia, cuyas grandes capitales políticas (Berlín, Roma o París, respectivamente) tienen escasa representatividad debido a procesos de unificación tardíos o a la distribución regional del poder.

La radiografía de la revista Placar ratifica lo que para los uruguayos es cotidiano pero para el mundo resulta fascinante: en muy pocos kilómetros cuadrados, Montevideo respira, produce y sostiene la mayor densidad de fútbol profesional de primera línea del planeta.

Esta es la lista de las capitales del mundo con más clubes:

1) Montevideo (Uruguay): 13 clubes (Albion, Boston River, Central Español, Cerro, Danubio, Defensor Sporting, Liverpool, Montevideo City Torque, Wanderers, Nacional, Peñarol, Progreso y Racing)

2) El Cairo (Egipto): 10 clubes (Al Ahly, Zamalek, Pyramids, ZED, ENPPI, Ceramica Cleopatra, Bank El Ahly, Modern Sport, Tala’ea El Gaish y Al Mokawloon Al Arab)

3) Buenos Aires (Argentina): 9 clubes (solo dentro de la Capital Federal) (Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, Huracán, Vélez Sarsfield, Argentinos Juniors, Barracas Central, Deportivo Riestra y Platense)

4) Asunción (Paraguay): 8 clubes (Cerro Porteño, Guaraní, Libertad, Nacional, Olimpia, Recoleta, Rubio Ñu y Sportivo Trinidense)

5) Londres (Inglaterra): 6 clubes (Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Fulham, Crystal Palace y Brentford)

6) Santiago (Chile): 5 clubes (Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, Palestino y Audax Italiano)

7) Bogotá (Colombia): 4 clubes (Millonarios, Independiente Santa Fe, Fortaleza e Internacional de Bogotá)

8) Ciudad de México (México): 4 clubes (América, Cruz Azul, Pumas de la UNAM y Atlante)

9) Madrid (España): 3 clubes (Real Madrid, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano)

10) Lisboa (Portugal): 3 clubes (Benfica, Sporting Lisboa y Casa Pia)

11) Tokio (Japón): 3 clubes (FC Tokyo, Tokyo Verdy y Machida Zelvia)

12) Roma (Italia): 2 clubes (Roma y Lazio)

13) Rabat (Marruecos): 2 clubes (AS FAR y FUS Rabat)

14) Bruselas (Bélgica): 2 clubes (Anderlecht y Union Saint-Gilloise)

15) París (Francia): 2 clubes (Paris Saint-Germain y Paris FC)

16) Berlín (Alemania): 1 club (Union Berlin)

17) Ankara (Turquía): 1 club (Genclerbirligi)

20) Ámsterdam (Holanda): 1 club (Ajax)

21) Seúl (Corea del Sur): 1 club (FC Seoul)

22) Washington D.C. (Estados Unidos): 1 club (D.C. United)

23) Canberra (Australia): 0 clubes

24) Brasilia (Brasil): 0 clubes