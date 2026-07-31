El presidente de Danubio Tabaré Fierro pidió licencia por un mes y Gastón Barlocco ocupó su lugar: los motivos

Tabaré Fierro , presidente de Danubio , pidió licencia en el club por motivos personales y su lugar fue asumido por el vicepresidente Gastón Barlocco , confirmaron fuentes del club a Referí.

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El mandatario, que asumió su cargo en diciembre de 2025, solicitó un mes de licencia debido a una situación de salud de su círculo familiar , por lo que Barlocco pasó a ocupar su lugar .

Barlocco representa a Danubio en las negociaciones por la venta de Nicolás Azambuja , delantero del club de 18 años que está cerca de pasar a Athletico Paranaense . El club brasileño le ofreció al franjeado US$ 1,1 millones por el 65% de su ficha , con una opción de compra de otro 20% por US$ 1,8 millones .

En el puesto de vicepresidente quedó Arturo del Campo , expresidente del club de 2004 a 2010 , y de 2020 a 2025 .

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El cambio en la cúpula de Danubio se da en medio de una situación deportiva complicada para el equipo, que pelea el descenso con Cerro, Progreso y Wanderers.

Actualmente el club de Maroñas está en el último puesto de la zona de salvación, con 64 puntos en 58 partidos (promedio de 1.103), mismas unidades que Cerro y un punto por encima de Wanderers.

Progreso sigue a ese grupo más atrás, con 55 unidades.