Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Desaparece el club en el que jugaron Pep Guardiola, Baggio, Pirlo y cuatro jugadores y un técnico uruguayos

La institución con 115 años de historia decretó la quiebra y no volverá a competir

31 de julio de 2026 14:17 hs
Pep Guardiola con la camiseta de Brescia de Italia

Pep Guardiola con la camiseta de Brescia de Italia

El fútbol italiano sumó un nuevo capítulo trágico a su lista de colapsos institucionales. El Tribunal de Brescia decretó la quiebra e inminente liquidación judicial de Brescia Calcio tras confirmar su incapacidad para afrontar un pasivo superior a los 20 millones de euros (US$ 23 millones).

Tras no haber podido competir ni inscribirse en el fútbol profesional en la última temporada, la sentencia judicial puso fin definitivo a más de 115 años de historia de la emblemática entidad de Lombardía.

Roberto Baggio y Andrea PIrlo cuando jugaban en Brescia

Roberto Baggio y Andrea PIrlo cuando jugaban en Brescia

Fundado en 1911, el club se convirtió a lo largo de las décadas en un ícono de la Serie A y la Serie B, famoso mundialmente por haber sido el refugio de leyendas como Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo y Gheorghe Hagi, entre otros.

Un doloroso adiós para Brescia

Sin embargo, las severas deudas financieras y la gestión del empresario Massimo Cellino terminaron por asfixiar al club hasta consumar su desaparición de los registros oficiales.

La sorpresiva movida de Diego Aguirre en el equipo titular de Peñarol que se juega el pase a la final del Torneo Intermedio ante Cerro Largo

Ni Londres ni Buenos Aires: por qué Montevideo es la capital con más clubes en la élite del fútbol en todo el mundo

Alejandro Correa Rodríguez cuando jugó en Brescia de Italia

Alejandro Correa Rodríguez cuando jugó en Brescia de Italia

En esa rica trayectoria centenaria, Brescia contó también con acento uruguayo.

Ruben

Ruben "Pollo" Olivera cuando defendió a Brescia de Italia

Cuatro futbolistas vistieron su camiseta en diferentes épocas: el mediocampista Ruben "Pollo" Olivera, el defensor Maximiliano Arias, el media punta Walter López y el volante Alejandro Correa Rodríguez.

Diego López cuando fue presentado como nuevo técnico de Brescia

Diego López cuando fue presentado como nuevo técnico de Brescia

También Diego López, extécnico de River Plate y de Peñarol, entre otros, dirigió a Brescia en su momento.

Todos ellos formaron parte de la historia de un club modesto pero de enorme arraigo que supo acoger el talento charrúa en su travesía por el exigente fútbol italiano.

Ahora, el calcio despide a otra de sus camisetas más tradicionales, que pasa a vivir únicamente en el recuerdo de sus hinchas.

Las más leídas

Día 2 de Diego Forlán en la selección uruguaya: anunció la primera lista para la sub 20, con tres jugadores de Nacional y de Peñarol, y se reunió con Diego Jaume

Tras la confirmación de Diego Forlán como nuevo DT, la selección uruguaya contrató a Gustavo Bueno para dirigir a la sub 15

Desaparece el club en el que jugaron Pep Guardiola, Baggio, Pirlo y cuatro jugadores y un técnico uruguayos

De qué murió Franco Baresi: el parte médico tras el fallecimiento de la leyenda del Milan

Temas

Pep Guardiola Diego López Roberto Baggio Andrea Pirlo Pollo Olivera

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos