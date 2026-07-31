Desaparece el club en el que jugaron Pep Guardiola, Baggio, Pirlo y cuatro jugadores y un técnico uruguayos

El fútbol italiano sumó un nuevo capítulo trágico a su lista de colapsos institucionales. El Tribunal de Brescia decretó la quiebra e inminente liquidación judicial de Brescia Calcio tras confirmar su incapacidad para afrontar un pasivo superior a los 20 millones de euros (US$ 23 millones).

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Tras no haber podido competir ni inscribirse en el fútbol profesional en la última temporada, la sentencia judicial puso fin definitivo a más de 115 años de historia de la emblemática entidad de Lombardía.

Fundado en 1911, el club se convirtió a lo largo de las décadas en un ícono de la Serie A y la Serie B, famoso mundialmente por haber sido el refugio de leyendas como Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo y Gheorghe Hagi, entre otros.

Roberto Baggio y Andrea PIrlo cuando jugaban en Brescia

Sin embargo, las severas deudas financieras y la gestión del empresario Massimo Cellino terminaron por asfixiar al club hasta consumar su desaparición de los registros oficiales.

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Alejandro Correa Rodríguez cuando jugó en Brescia de Italia

En esa rica trayectoria centenaria, Brescia contó también con acento uruguayo.

Ruben "Pollo" Olivera cuando defendió a Brescia de Italia

Cuatro futbolistas vistieron su camiseta en diferentes épocas: el mediocampista Ruben "Pollo" Olivera, el defensor Maximiliano Arias, el media punta Walter López y el volante Alejandro Correa Rodríguez.

Diego López cuando fue presentado como nuevo técnico de Brescia @BresciaOfficial

También Diego López, extécnico de River Plate y de Peñarol, entre otros, dirigió a Brescia en su momento.

Todos ellos formaron parte de la historia de un club modesto pero de enorme arraigo que supo acoger el talento charrúa en su travesía por el exigente fútbol italiano.

Ahora, el calcio despide a otra de sus camisetas más tradicionales, que pasa a vivir únicamente en el recuerdo de sus hinchas.