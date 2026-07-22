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Confirmado: Italia está en conversaciones para que Pep Guardiola sea el director técnico de la azzurra

Italia, cuatro veces campeona del mundo y dos veces campeona de Europa, no logró clasificar a los tres últimos Mundiales

22 de julio de 2026 9:10 hs
El español Pep Guardiola tiene 51 años y será entrenador del Manchester City hasta 2025
El español Pep Guardiola tiene 51 años y será entrenador del Manchester City hasta 2025 AFP

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, confirmó este miércoles que mantiene un diálogo fluido con el legendario entrenador español Pep Guardiola, quien podría convertirse en el nuevo seleccionador de Italia.

Malagò respondió afirmativamente al ser consultado sobre la posibilidad de aumentar el presupuesto destinado a la contratación del nuevo seleccionador de la Azzurra en el caso de que se trate de Guardiola, como "tanto se está hablando en estas últimas horas", dijo en X ante una pregunta del portal "Cronache di spogliatoio".

"Sí, y es una excepción por razones evidentes, que no voy a explicar aquí, pero no está dicho que eso llegue a concretarse; aun así, creo que era justo e importante abrir un diálogo y mantenerlo vivo", afirmó.

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"No es en absoluto una falta de respeto hacia los otros candidatos, ni mucho menos", añadió el dirigente del fútbol italiano.

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Malagò también aseguró que la federación no se ciñe a los tres nombres más mencionados —el campeón del mundo de 2006 Andrea Pirlo, Roberto Mancini y Guardiola— para la elección del seleccionador.

Italia, cuatro veces campeona del mundo y dos veces campeona de Europa, no logró clasificar a los tres últimos Mundiales (2018, 2022, 2026).

Pep Guardiola, de 55 años, acaba de dejar el Manchester City después de haber dirigido al club inglés durante diez años, en los que conquistó 20 títulos.

AFP

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