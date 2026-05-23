El representante de Pep Guardiola confirmó el interés de un equipo por él: "Hubo un contacto"

El español Pep Guardiola tiene 51 años y será entrenador del Manchester City hasta 2025 AFP

Pep Guardiola le puso punto final a su exitoso y emblemático paso por el Manchester City en donde hizo historia, a tal punto que el club lo homenajeará con una estatua en las inmediaciones de su estadio, pero pensando a futuro su representante Josep Maria Orobitg confirmó que un equipo se interesó en el entrenador español.

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El agente de Pep confirmó que el Al Nassr de Arabia Saudita, el equipo liderado por Cristiano Ronaldo y que recientemente se consagró campeón, confirmó que el club saudí consultó por el entrenador español, aunque afirmó que no hubo una oferta formal ni nada concreto, sino una simple consulta.

Orobitg explicó cuándo se produjo la primera comunicación y que fue solo un acercamiento: "Hubo un contacto hace un mes y medio, sólo contacto, sin ningún compromiso ni oferta por escrito”, según sus palabras al medio saudí Okaz. "Hubo, también, un contacto con la Federación de Arabia Saudita hace unos 15 días, pero no habrá más contactos por el momento", afirmó.

Pep Guardiola no evaluaría ofertas en este momento En ese sentido, el representante de Guardiola dejó en claro que no hay chances de verlo dirigir en el corto plazo: "Por el momento, ni Al Nassr ni la Federación Saudita de Fútbol tienen grandes oportunidades de fichar a Guardiola. Pep no fichará por ningún club o equipo ahora, ya hay un gran número de clubes y equipos interesados, pero todo esto se discute para el futuro", destacó.