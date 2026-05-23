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Javier Milei anunció la reducción de impuestos a las exportaciones argentinas de tres cultivos

El presidente argentino Javier Milei anunció una baja en las retenciones a las exportaciones de trigo, cebada y soja

23 de mayo de 2026 10:18 hs
Javier Milei anunció una buena novedad para los productores en Argentina.

Javier Milei anunció una buena novedad para los productores en Argentina.

PATRICK T. FALLON / AFP

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció una reducción de los impuestos a las exportaciones de trigo y cebada a partir del mes que viene, y de soja a partir de enero, en un discurso ante empresarios rurales en Buenos Aires.

La medida es una nueva señal del mandatario ultraliberal al sector agropecuario, que en 2025 representó más del 60% de las exportaciones del país, según datos del instituto estatal de estadísticas INDEC.

Trigo, cebada y soja

"Vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada del 7,5 a 5,5% a partir de junio de 2026", dijo Milei.

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"Pero no solo eso, sería injusto si nos olvidamos de la soja. Y a partir de enero del 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028", agregó, e indicó que este esquema dependería de la continuidad de su gestión, en referencia a su eventual reelección en 2027.

Además, anunció que también bajará retenciones a la industria automotriz, la petroquímica y las maquinarias.

El contexto

El presidente Javier Milei anunció durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires una reducción de las retenciones a las exportaciones agrícolas que abarcó al trigo, la cebada y la soja, y extendió también a sectores industriales como la industria automotriz, la petroquímica y el rubro de maquinarias. El discurso fue recibido con entusiasmo en un salón colmado, pero una lectura más detenida de los anuncios revela que las rebajas son escalonadas, parciales y, en el caso más relevante —el de la soja—, están atadas a condiciones fiscales que el propio gobierno no puede garantizar hoy (fuente: análisis de Eugenio Palopoli, editor de El Observador Argentina).

Milei mencionó estos beneficios un día después de que el INDEC publicara que en abril las exportaciones argentinas alcanzaron un "récord histórico" de 8.914 millones de dólares.

El Indec también informó el jueves que la actividad económica argentina creció un 5,5% interanual en marzo.

Desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2023, Milei sostiene una política de duros recortes que le permitió terminar con superávit en las cuentas públicas en sus primeros dos años de gobierno.

"Que se achique el Estado, que se agrande el mercado"

"Vamos a seguir achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde, que se achique el Estado, que se agrande el mercado", afirmó el jueves en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En búsqueda del equilibrio fiscal, Milei hizo un ajuste profundo en áreas como la salud, la educación y la ciencia.

Fuente: AFP

Reacciones de las gremiales

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