Precios de granos captan nuevas subas en medio de la volatilidad y con la guerra y Milei accionando

Los precios de los granos cerraron otra semana de alta volatilidad , con saldos positivos en las cotizaciones . Fue el caso de la soja, el trigo y el maíz en Estados Unidos . Además, la colza también se afirmó en el mercado europeo Matif .

En Uruguay la soja se mantuvo por encima de los US$ 400 por tonelada, con variaciones diarias por los vaivenes de un mercado de Chicago que se mantiene sensible a los anuncios y las especulaciones geopolíticas.

Así, arrancó el lunes con un salto de US$ 13 por tonelada tras las declaraciones posteriores a la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping sobre compromisos de China para comprar en Estados Unidos productos agrícolas por US$ 17.000 millones anuales.

Vuela el rubro ovino: el precio de los corderos subió 40% en un año y la lana más de 70%

El entusiasmo del mercado se fue diluyendo a lo largo de los días, pero la soja logró llegar al viernes un escalón arriba de la semana anterior, con una suba de 1,6% a US$ 439,6 por tonelada en la posición julio 2026 de la Bolsa de Chicago.

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Factor guerra

El petróleo ajustó de la línea de US$ 110 a entre US$ 103 y US$ 105 por barril en el final de la semana, una referencia que seguirá siendo importante para la formación de precios de las oleaginosas. Se espera que el crudo siga bajando en la medida que avancen las negociaciones en Medio Oriente.

Se acelera la cosecha y avanzan las siembras

A nivel local la cosecha de soja avanzó significativamente en condiciones climáticas favorables y en relevamientos de asesores agropecuarios surgen datos positivos.

Los rendimientos de chacras de segunda están arrojando entre 300 y 400 kilos por hectárea más que en las primeras trillas, lo que, sumado a la suba de los precios desde los US$ 360 por tonelada de principios de año, mejora el perfil de una campaña que, de todos modos, va a dejar resultados productivos muy por debajo del promedio y del margen de equilibrio necesario para cerrar las cuentas.

El promedio podría situarse sobre 1.800 kilos por hectárea, aunque los resultados hasta ahora siguen siendo dispares.

DSC_0102 Cosecha de soja: el área en 2025/2026 ascendió a 1,35 millones de hectáreas con base en estimaciones del sector privado. Foto: Juan Samuelle

El avance de la cosecha permite implantar en tiempo y forma los cultivos de invierno, con una aceleración de la siembra de colza y el resto de las oleaginosas de invierno con pocos días por delante en fechas óptimas hasta fines de mayo.

La colza sigue adelante del pelotón

Con cierta estabilización por la suba del dólar frente al euro las cotizaciones de las oleaginosas de invierno siguen justificando la intención de siembra récord de unas 400 mil hectáreas permitiendo captar valores de entre US$ 540 y US$ 545 por tonelada para la colza y entre US$ 580 y US$ 590 para la carinata.

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En Argentina los rendimientos de la soja también mejoran.

Promediando la cosecha la Bolsa de Cereales de Buenos Aires elevó su estimación de producción de 48,6 a 50,1 millones de toneladas justamente por los altos rindes ya que redujo el área sembrada en 400 mil hectáreas hasta 16,8 millones.

La jugada de Milei

El gobierno de Javier Milei sorprendió al anunciar una serie de bajas de las retenciones a las exportaciones de granos que ya desde junio se reducirán de 7,5% a 5,5% en el caso del trigo y la cebada, mientras que en soja la reducción será progresiva a un ritmo de entre 0,5% a 0,25% mensual dependiendo de la evolución de la economía, a partir de enero de 2027.

_DSC0109 En tanto concluye la cosecha de cultivos de verano avanza la instalación de los de invierno. Foto: Juan Samuelle

El trigo sigue empujando a la cebada

En Chicago el trigo en la posición diciembre 2026 cerró en US$ 249,5 con una suba semanal de 1,3%.

Las condiciones climáticas más favorables en Estados Unidos presionan a la baja las cotizaciones del cereal.

El trigo en el mercado interno y de exportación se sitúa en US$ 220 por tonelada, con subas en las últimas semanas que no alcanzan a copiar la evolución de las cotizaciones internacionales y se mantienen presionadas por los valores de exportación de Argentina.

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La cebada cervecera sí capta las cotizaciones de Chicago en forma lineal y en la semana se mantuvieron entre US$ 245 y US$ 250 por tonelada las referencias para la producción de la próxima cosecha, hasta US$ 60 más que en la campaña pasada, lo que ha generado un incremento importante en la colocación de kilos por parte de los productores que están sembrando un área que tiene el objetivo de mantenerse estable sobre 150 mil hectáreas.

El maíz en el mercado local mantiene los US$ 235 por tonelada de la semana anterior, con mucha área de maíz de segunda por cosechar una vez que se culmine con la trilla de la soja.

En Estados Unidos el maíz finaliza la semana con una suba de 1,7% en la posición julio de la Bolsa de Chicago con un ritmo de exportación superior al esperado por los operadores estadounidenses que dinamiza las cotizaciones.

DSC05712 Arroz: concluyó una cosecha en la que unos 500 agricultores recogieron en casi 164 mil has unos 1,5 millones de toneladas. Foto: Juan Samuelle

Arroz: buenos rindes no cubren márgenes

El precio definitivo del arroz al productor para la zafra 2024/25 fue fijado en US$ 10,50 por bolsa de 50 kilos de arroz cáscara el más bajo desde 2019 y está por debajo del provisorio establecido el año pasado en US$ 11,05 más un crédito de US$ 0,45.

El precio por convenio, fijado en acuerdo entre la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) y los cuatro molinos que integran el sistema, es un desafío financiero para sostener el área arrocera en un año 2026/27 en el que va a haber mucha agua disponible en las represas pero con los números de los productores en rojo.

Con los números definitivos el margen de equilibrio de la zafra pasada se ubicó en 10.200 kilos por hectárea, por encima de rendimiento 9.407 kilos por hectárea de la zafra 2024/25.

La cosecha de arroz 2025/26 cerrará con un rendimiento promedio nacional de entre 9.000 y 9.200 kg/ha, uno de los cinco mejores de la historia, y el precio provisorio que se fijará el 30 de junio depende de la evolución de los valores de exportación de las próximas semanas.