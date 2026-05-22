Vuela el rubro ovino: el precio de los corderos subió 40% en un año y la lana más de 70%

En un rubro ovino con buenos precios por lana y carne hay que sumar e insistir en que la oveja “forma parte importante de la cadena, se necesita en los campos, da mano de obra y radica gente” , sostuvo Martín Cáceres, de la Sociedad de Criadores de Merilín, que celebrará su gira anual con el mejor ánimo en muchos años.

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El valor de los corderos a faena se mantuvo en US$ 6,05 por kilo en la última semana, según la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), y las ovejas cruzaron los US$ 5 por kilo.

El escenario de valores favorable y las expectativas de firmeza contribuyen a estimular la cría de ovinos, en momentos de stocks que han ido en descenso en los últimos años y cuando se espera que este año comience cierta recuperación en Uruguay.

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“Hemos notado que muchos productores están quedándose con más animales de reposición”, apuntó Cáceres en Tiempo de Cambio de Radio Rural, un impulso “que el sector ovino estaba necesitando”.

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Carne ovina arriba de US$ 6.000

Tras el pico de precios alcanzado a mediados de marzo, el valor de exportación de la carne ovina tuvo varios ajustes consecutivos, que lograron revertirse parcialmente en las dos últimas semanas.

En los últimos 30 días la tonelada exportada se situó en US$ 6.089 de acuerdo a los datos provisorios del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En lo que va del año Uruguay lleva colocadas 3.616 toneladas a un promedio de US$ 6.661, lo que marca un ajuste en volumen de -29% y, como contrapartida, un salto en valor de +31%.

En lo que va de mayo Brasil se llevó la mitad del total exportado y se posiciona como principal destino.

En segundo lugar está Emiratos Árabes Unidos con una participación del 46%.

En el quinto mes del año no figuran Israel, Arabia Saudita, Jordania, Kuwait, Omán o Qatar, destinos que venían siendo relevantes previo al comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

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Faena reducida aunque superior a mayo de 2025

Hasta el 16 de mayo los 14.533 ovinos faenados representan un incremento de 16% en comparación al parcial de mayo del año pasado.

Se registró la segunda semana de suba para la faena de ovinos que entre el 10 y el 16 de mayo fue de 8.062 cabezas, con un incremento de 1.591 animales respecto a la semana anterior (+24%).

El ingreso fue 38% superior al de la misma semana del año 2025.

La oferta es muy limitada, en la época de menor disponibilidad del año de hacienda ovina para faena.

Los corderos representaron en la última semana el 51% del total -la mayor proporción en nueve semanas- las ovejas 41%, borregos 4% y capones 3%.

Operaron siete establecimientos, con el 90% de la faena concentrada en Frigocerro y San Jacinto –que volvió a la actividad–, aunque Las Piedras no trabajó con lanares.

En el acumulado anual la faena se redujo 22,6% hasta 182.818 animales, 54 mil menos que hace un año.

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Lana con más negocios sobre el fin de la zafra

Luego de varias semanas sin informar negocios el Secretariado Uruguay de la Lana (SUL) consignó algunas operaciones este viernes, con destaque para un lote de lana Ideal de 2.000 kilos y 19,8 micras, acondicionado con grifa verde que obtuvo un precio de US$ 9,10 por kilo vellón.

Por su parte, en los últimos días la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros reportó negocios entre US$ 8 y US$ 8,45 por kilo base sucia para lotes Merino de entre 20 y 22 micras, hasta 12% más que los precios que la Unión informaba hace tres meses.

Por lanas de 28 a 29 micras la referencia de la última semana es de US$ 1,95 por kilo base sucia, más del doble que hace un año atrás.

Son escasas las operaciones en virtud de la rápida colocación de la zafra 2025/26 a buenos valores y la liquidación de stocks de temporadas anteriores.

En lanas finas los precios obtenidos en la zafra que está terminando alcanzaron subas de entre 60% y 80% respecto a los de hace un año, con una reactivación de la demanda que se aceleró a partir de setiembre de 2025 y se consolidó a partir de enero de este año.

Las referencias de la última semana en los remates australianos muestran comportamientos inversos según la divisa en que se consideren: subieron en moneda australiana y bajaron en dólares.

La apreciación del dólar de 1,8% en la semana se reflejó en un ajuste de 21 centavos hasta US$ 13,36 por kilo base limpia para el indicador IME al tiempo que en moneda australiana subió 4 centavos a AU 18,80.