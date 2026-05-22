OSE y CAF firmaron préstamo por U$S 130 millones para financiar la construcción de la represa de Casupá

La OSE y el Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe ( CAF ) firmaron un préstamo por U$S 130 millones para financiar la construcción de la represa de Casupá para fortalecer el abastecimiento de agua potable del área metropolitana .

La obra forma parte de la renegociación que hizo el gobierno de Yamandú Orsi con el consorcio Aguas de Montevideo en lugar del proyecto Neptuno , que fue dejado por el camino.

OSE redujo a la mitad las localidades contempladas en el Plan de Saneamiento: mirá cuáles son y los motivos de la empresa para "reformular" el proyecto

Con la nueva infraestructura se prevé que la capacidad de reservas de agua dulce pase de 80 a 200 millones de metros cúbicos para mejorar la respuesta ante sequías, entre otros escenarios de déficit hídrico.

El presidente de la OSE Pablo Ferreri anunció en conferencia de prensa en la CAF que apuntan "a que al final de este período de gobierno la represa esté pronta". "No es que este sea un préstamo sin condiciones, aquí se hacen estudios profundos que tienen que ver con el impacto social y el impacto ambiental", aseguró Ferreri.

Pablo Ferreri Foto: Leonardo Carreño

A fines de abril, OSE concretó la primera expropiación de terrenos para construir la represa en cuestión. "El proceso expropiatorio no es un proceso que directamente se impone, tiene una serie de entrevistas con cada propietario y una parte de negociación por el valor de tierras", dijo Ferreri este viernes en rueda de prensa.

En este primer predio se instalará el obrador, es decir, el lugar en el que se montará el centro logístico de la obra, lo que incluye almacenamiento de materiales y el despliegue de maquinaria. "OSE ya compró parte de los terrenos más urgentes, que tiene que ver donde se instalará el obrador, una parte ya se compró y la otra en las próximas semanas esperamos ya comprarla", agregó el presidente de la empresa pública.

Ferreri detalló que son 102 los padrones en cuestión, que tienen 35 propietarios. Aunque las expropiaciones ocurran este año "los propietarios no tendrán que irse de inmediato", sino "recién en el 2028", agregó, debido a que prevén que la obra este lista en 2029.

"No vamos a adjudicar la licitación sin que esté terminado el Estudio de Impacto Ambiental. Esperamos que hacia octubre o noviembre esté pronto el estudio para poder adjudicar y enviar al Tribunal de Cuentas en diciembre la licitación", sentenció el jerarca.