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OSE hizo la primera expropiación para la construcción de la represa de Casupá: obras iniciarán en 2027

La obra forma parte de la renegociación que hizo el gobierno de Yamandú Orsi con el consorcio Aguas de Montevideo en lugar del proyecto Neptuno, que fue dejado por el camino

30 de abril de 2026 20:47 hs
Casupá. Archivo

Casupá. Archivo

OSE concretó la primera expropiación de terrenos para construir la represa de Casupá en Florida, una de las obras que el gobierno decidió hacer en lugar del proyecto Neptuno en Arazatí (San José).

En un comunicado, la empresa señaló que en este primer predio se instalará el "obrador", es decir, el lugar en el que se montará el centro logístico de la obra, lo que incluye "almacenamiento de materiales y el despliegue de maquinaria".

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Se espera que las obras comiencen en el primer trimestre de 2027, agregó OSE.

En Casupá se prevé una inversión de US$ 130 millones de dólares y que permita "incrementar la capacidad de reservas de agua bruta, complementando el funcionamiento del embalse de Paso Severino y aportando mayor resiliencia al sistema".

La construcción de esta represa —un viejo anhelo del Frente Amplio— se sumará a la construcción de una planta potabilizadora anexa a Aguas Corrientes, que forma parte de las obras renegociadas con el consorcio Aguas de Montevideo a cambio de no construir el proyecto Neptuno en Arazatí. En la renegociación del contrato también se incluyó la incorporación de una nueva línea de bombeo para el área metropolitana y reformas en otras.

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