"Peligroso y grave fracaso": coalición pidió a Orsi en una carta revisar decisión de construir represa de Casupá

Los líderes de los partidos que integran la Coalición Republicana enviaron una carta al presidente Yamandú Orsi para pedirle que revise la decisión de construir la represa de Casupá , que advirtieron podría constituir un " peligroso y grave fracaso ".

El tema había sido objeto de análisis en la pasada reunión de la coalición que mantuvieron los líderes Andrés Ojeda (Partido Colorad), Álvaro Delgado (Partido Nacional) y Pablo Mieres (Partido Independiente). Tras el encuentro, Mieres había adelantado que enviarían una carta a Orsi, algo que finalmente concretaron.

La carta manifiesta la preocupación de la oposición por el " grave problema del abastecimiento de agua potable " que enfrenta el área metropolitana , para el cual el gobierno de Luis Lacalle Pou proyectaba la construcción de una planta potabilizadora en Arazatí (San José), conocida como proyecto Neptuno. Dicha obra diversificaba las fuentes de abastecimiento del área metropolitana, al tomar agua del Río de la Plata.

Como es sabido, el gobierno de Orsi –crítico desde antes de asumir con el proyecto– resolvió dejar sin efecto la construcción de esa obra y, en su lugar, planteó la construcción de la represa de Casupá y una potabilizadora en Aguas Corrientes, mateniendo la toma de agua en el río Santa Lucía.

Además de defender al proyecto Neptuno, en la carta los líderes de la coalición opositora reivindicaron que esa solución establecía una toma de agua desde el Río de la Plata, lo que "garantizaba el acceso a una fuente inagotable de agua" y "resolvía el grave problema de depender de una única fuente de agua sostenida en torno a la cuenca del río Santa Lucía".

"Estas decisiones son de una trascendencia estratégica cuyos efectos se proyectan por varias décadas para adelante. A su vez, también son proyectos que implican una muy importante disposición de recursos. Por lo tanto, es absolutamente indispensable que el resultado de estas inversiones sea definitivamente exitoso", alertaron en la carta.

Y advirtieron que el camino elegido por la actual administración "no cumple con una de las condiciones imprescindibles para solucionar el problema del abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana".

"Nos referimos al hecho de que la solución proyectada no incorpora una segunda fuente de agua sino que, por el contrario, aumenta la dependencia de una sola fuente, concentrando el abastecimiento en la cuenca del Río Santa Lucía", escribieron.

Bajo la creencia de que existe "tiempo" para revertir la decisión, la coalición propuso al presidente "buscar una revisión" que "satisfaga a todos los uruguayos".

"Puede tener Ud. la certeza de que si estuviera dispuesto a revisar la decisión adoptada en la dirección que acabamos de mencionar, podrá contar con el apoyo y el acompañamiento de nuestros partidos", prometieron.

Gobierno avanza en Aguas Corrientes

Pese a las advertencias de la opoosición, este jueves las autoridades de OSE y del consorcio privado compuesto por Saceem, Berkes y Ciemsa firmarán las modificaciones al contrato para la construcción de la nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes que sustituyó al proyecto Arazatí.

Las rúbricas llegarán después que el Tribunal de Cuentas observara los cambios, algo que no generó consecuencias porque el Poder Ejecutivo decidió reiterar el gasto, tal como informó El Observador más temprano.

La firma se dará este jueves y el consorcio proyecta iniciar las obras en el mes de mayo, fecha para la que espera recibir los permisos del Ministerio de Ambiente.