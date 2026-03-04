"Quería y quiero vivir": el ministro de Educación contó cómo sobrellevó el cáncer en un último año "complejo"

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía , contó como enfrentó al cáncer y a las sesiones de radioterapia a pocos días de asumir el cargo como secretario de Estado del gobierno de Yamandú Orsi y confesó que eligió "no dejar de trabajar" .

El dirigente del Frente Amplio ya había tenido cáncer en el riñón derecho en 2020 , cuando lo operan por primera vez. Le quitaron parte del órgano, pero siguió con controles periódicos a lo largo de los años que le detectaron el regreso de la enfermedad .

"En febrero del año pasado cuando estoy en plena transición, controlando el riñón derecho me detectan un tumor pegado al lado del riñón izquierdo . Me dicen 'te tenés que operar'", contó Mahía este miércoles en el programa Aire Rico de radio Del Sol.

El ministro recordó que asumió el cargo el 5 de marzo y que tres días después se operó. " Pasan 10 días y me dicen que tengo un cáncer distinto al que había tenido en el riñón derecho. Eso implicaba hacerme un tratamiento de radioterapia desde el punto de vista del urólogo ", contó el dirigente del Frente Amplio.

"Quería y quiero vivir, puse toda la energía en eso"

José Carlos Mahía sobre la enfermedad que transitó en paralelo a su primer año como ministro.



José Carlos Mahía sobre la enfermedad que transitó en paralelo a su primer año como ministro. pic.twitter.com/ig8iXwR7NS — Aire Rico (@AireRico995) March 4, 2026

Después de unas consultas médicas en el exterior, el ministro siguió trabajando en su cargo. En los días en que no pudo estar presente fue remplazado de manera interina por la subsecretaria de Educación Gabriela Verde.

"Me costó bastante concentrarme, porque tenía que estar gobernando y viendo mi propia salud y vida. Eso determinó que tuviera 25 sesiones de radioterapia, que luego tuviera un descanso de unas semanas, que después de que me operaban me sacaran el riñón izquierdo y me limpiaran toda esa zona", contó.

"Conocés el miedo de distintos lugares, no fue fácil. He tenido un año complejo", agregó el histórico integrante del sector frenteamplista Asamblea Uruguay. "No hice campaña electoral, no me daba el físico y no quería", añadió, quien aseguró que tampoco le salía pensar a largo plazo.

"Cuando empecé a recuperarme me di cuenta que podía empezar a mirar para adelante, eso me condicionó. Tuve suerte en los tratamientos y las respuestas médicas, puse mucho de mi. Quería y quiero vivir, puse toda la energía en eso. No me impidió seguir trabajando nunca", sentenció Mahía.

A casi un año de sus asunción y de sus últimas operaciones señaló estar "con buena energía" en el cargo. Por otra parte, resaltó que pese a los enfrentamientos que existen en la actividad política tuvo llamados de dirigentes de todos los partidos políticos tras conocerse que tenía cáncer.