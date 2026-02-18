"Hay una especie de sobredosis de llamados": Mahía comparecerá este miércoles ante la Comisión Permanente

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía , concurrirá este miércoles al Parlamento tras ser convocado por el senador del Partido Colorado, Robert Silva , quien semanas atrás denunció en redes sociales una "marcha atrás" en materia educativa.

"Sin evidencia y sin evaluaciones el gobierno da marcha atrás en educación afectando en particular a los que menos tienen ", escribió a comienzo de febrero el legislador colorado en X.

Desde la oposición, además, se consultará al ministro por el proyecto de creación de la Universidad de la Educación que fue enviado al Parlamento en enero.

Durante la sesión de este miércoles en la Comisión Permanente, Mahía estará acompañado en su concurrencia por el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani .

Ante la convocatoria, Mahía aseguró en diálogo con Subrayado (Canal 10) que responderá todas las interrogantes que planteen los legisladores.

"Vamos a explicar aquello que se nos quiera preguntar. Es natural, es lógico. Me parece que este verano hay una especie de sobredosis de llamados por parte de la oposición, pero es legítimo. Nosotros tenemos que ir a explicar cada vez que nos llamen", afirmó el jerarca ministerial.

"Yo voy a responder lo que me pregunten y si la oposición tuvo necesidad de plantear cosas, me parece razonable", agregó.

Después se refirió al proyecto de la Universidad de la Educación y sostuvo que la iniciativa busca fortalecer la formación docente y descentralizar la oferta académica.

"Creemos que el Uruguay se merece una Universidad de la Educación, que el interior tenga la oportunidad de tener formación universitaria, que quienes hoy son maestros o mañana van a hacerlo o profesores puedan serlo en sus territorios", afirmó.

El ministro reivindicó además la voluntad del gobierno de alcanzar consensos amplios para concretar el proyecto. En ese sentido, recordó el acuerdo político que permitió la creación de la Universidad Tecnológica (UTEC) en 2012.

"Nos falta animarnos a pensar en el Uruguay que viene", aseguró el ministro para cerrar.

Tras la comparecencia de Mahía, el próximo en asistir al Parlamento será el canciller de la República, Mario Lubetkin, quien fue citado en régimen de interpelación.

Finalmente el viernes concurrirán a la Comisión Permanente autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

