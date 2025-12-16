EN VIVO: interpelan al ministro José Carlos Mahía por actuación de la Jutep en el caso Danza

La oposición interpela este martes en la Cámara de Diputados al ministro de Educación y Cultura ( MEC ), José Carlos Mahía, a raíz de la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ) en el caso Danza .

Este organismo, integrado por dos miembros del Frente Amplio y uno del Partido Nacional, funciona como un servicio descentralizado y se vincula con el Poder Ejecutivo mediante el MEC .

El miembro interpelante durante la sesión, que tiene lugar desde las 10:00, es el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala .

Embed - Cámara de Representantes. Sesión extraordinaria. Martes 16 diciembre de 2025, hora 10:00.

En declaraciones a Subrayado (Canal 10) este lunes, el nacionalista aseguró que la Jutep actuó en el caso Danza con "abuso de poder pasando por encima de las recomendaciones y de las indicaciones que formuló la propia Asesoría Letrada".

En este marco, señaló que el directorio actual del servicio les genera "una enorme desconfianza" y a su entender "no le da garantías al país".

"Entendemos que la Jutep no actuó sola, esto forma parte de una operación o de una actuación del gobierno en el sentido más amplio", aseveró.

La decisión desde la oposición de interpelar a Mahía por la Jutep ocurrió tras la resolución del organismo en el caso Danza, donde con una votación de 2 a 1 habían resuelto que no existía incompatibilidad en que el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) se desempeñara como jerarca en el prestador público y como médico en otros centro médicos privados.

Por esta situación, y en suma a la decisión de Danza de renunciar a sus cargos en el sector privado, desde la oposición definieron mantener firme la interpelación a la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg, que tuvo lugar a finales de noviembre, y citar a Mahía.