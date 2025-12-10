Seguí en vivo la interpelación a la ministra Sandra Lazo por caso Cardama: el miembro interpelante será Javier García

Desde la mañana de este miércoles se desarrolla la interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo , en el marco de la decisión del gobierno de iniciar acciones para rescindir el contrato con el astillero Cardama , que lleva adelante la construcción de las patrullas oceánicas, y las críticas de la oposición ante esta decisión .

El proceso se realiza en la Cámara de Senadores en el marco de una sesión extraordinaria que inició cerca de las 09:30 horas .

La citación de Lazo a la Cámara Alta fue solicitada por el Partido Nacional. El miembro interpelante en esta instancia es el exministro de Defensa, Javier García .

PATRULLAS OCEÁNICAS La ministra de Defensa, Sandra Lazo, desistió de ir a la Comisión de Defensa de Diputados por el caso Cardama

BLANCOS Partido Nacional resolvió interpelar a la ministra Sandra Lazo por el caso Cardama: "Esta decisión es grave"

La interpelación se puede seguir en vivo a continuación :

Embed - Sesión de la Cámara de Senadores | 10/12/2025 | República Oriental del Uruguay

La interpelación surge a partir de la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero español Cardama, encargado de la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional.

En el mes de noviembre, en conversación con Subrayado (Canal 10), García se refirió a esta determinación y sostuvo que la situación es de "extrema gravedad en lo institucional".

Además, acusó a la administración de Orsi de tener una vocación de "destruir" lo logrado por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

"No tiene rumbo para adelante y por eso destruye lo anterior", aseveró el senador nacionalista.

El contrato con Cardama prevé la construcción de buques para la Armada Nacional. La decisión de rescindir el documento se basó en la presunción de que se configuraba "una estafa o un fraude", tal como explicó el presidente Orsi en una conferencia de prensa meses atrás.

La presunción del gobierno es que Cardama presentó una garantía falsa, ya que la empresa que la otorgó está en proceso de liquidación por inactividad.

Esto fue denunciado ante la Fiscalía por el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Diaz, exfiscal general.

La situación con el astillero español conllevó incluso el pronunciamiento del expresidente Luis Lacalle Pou semanas atrás, quien le pidió al presidente Orsi que "reevalúe" su decisión.

"Arrastraron al presidente a una operación política, no me cabe la menor duda. No tengo prueba, tampoco duda", dijo el exmandatario, que consideró que "no hay estafa ni fraude", y que Orsi "no midió sus palabras".

El líder del Partido Nacional dijo que la situación es "grave y triste". "Resolvieron este tema de necesidad nacional sin siquiera avisar, sin intimar, por una garantía, que yo no le resto importancia, tiene su importancia, pero había otros mecanismos", consideró en su día.

Según Lacalle Pou, el gobierno de Orsi "está más dedicado a destruir lo que encontró que a construir".