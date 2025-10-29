Dólar
/ Nacional / PATRULLAS OCEÁNICAS

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, desistió de ir a la Comisión de Defensa de Diputados por el caso Cardama

Los legisladores de la oposición habían citado a la ministra luego de conocer que el gobierno de Yamandú Orsi rescindiría el contrato con Cardama, pero no habían llegado a fijar fecha

29 de octubre 2025 - 19:07hs
Sandra Lazo. Archivo

Foto: Leonardo Carreño

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, no concurrirá a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados por el caso Cardama.

Los legisladores de la oposición la habían citado una vez que se conoció que el gobierno de Yamandú Orsi rescindiría el contrato con el astillero español, acusado de engañar o cometer fraude contra el Estado uruguayo al presentar una garantía presuntamente falsa.

Aunque no había una fecha fijada, la citación estaba cursada, pero los legisladores de la comisión recibieron este miércoles un correo electrónico del despacho de la ministra en el que se afirmaba que Lazo no concurriría a ese ámbito.

"La Ministra de Defensa Sra. Sandra Lazo no concurrirá por el momento a la Comisión dado que probablemente sea interpelada", dice el texto del correo, al que accedió El Observador. La noticia fue informada en primera instancia por Montevideo Portal.

Algunos legisladores de la oposición manifestaron su molestia por esta decisión. Entre ellos el diputado blanco Gabriel Gianoli, quien consideró que la negativa de Lazo "demuestra su intención de ocultar la verdad y falsear la información sobre las OPV (sigla de las patrullas oceánicas en inglés)".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielGianoli/status/1983622596815114705&partner=&hide_thread=false

El diputado colorado Maxi Campo se manifestó en la misma línea. Y aseguró que la ministra "eligió el silencio", algo que "habla más su ausencia que sus palabras".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MaxiCampo10/status/1983634990379467086&partner=&hide_thread=false

La interpelación fue planteada por el Partido Nacional, luego de una sesión extraordinaria del Directorio el lunes pasado a la que asistió el expresidente Luis Lacalle Pou. Todavía no se definió, sin embargo, la fecha en la que se realizará, ni en qué cámara del Parlamento.

Temas:

Cardama Sandra Lazo

