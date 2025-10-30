Dólar
Diego Aguirre: el valor que le dio a la conquista de la Copa AUF Uruguay y las fichas que le puso a Leonardo Fernández para el cierre del 2025 en Peñarol

"Hubiera restado mucho haber perdido, era más lo que podía restar si hoy no ganábamos porque estamos en etapa de definición", dijo Diego Aguirre

30 de octubre 2025 - 0:19hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Dante Fernández/Focouy

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, valoró en su justa medida la conquista de la Copa AUF Uruguay que su equipo ganó este miércoles al superar 2-0 en la final a Plaza Colonia, en el Estadio Centenario-

"La Copa, a medida que fue pasando no le dimos mayor importancia, pero en esta etapa final sentimos obligación de ganar porque suma, es una copa más para el club, por primera vez, tiene un significado que hay que valorarlo. Además, hubiera restado mucho haber perdido, era más lo que podía restar si hoy no ganábamos porque estamos en etapa de definición y las situaciones anímicas son importantes. Hoy nos vamos fortalecidos e hicimos una buena preparación para el partido del domingo que es muy importante", expresó Aguirre en conferencia de prensa.

"Es algo más, son campeonatos nuevos que con el tiempo van a ganar más importancia, como dice la canción, todo por primera vez", manifestó.

¿A qué canción se refirió? A la que canta desde hace décadas la hinchada de Peñarol: "El Manya gano dos quinquenios, la Libertadores también, somos campeones del mundo y todo por primera vez, andá a fijarte a la vitrina, a ver cuántas copas tenés, te falta vos no tenés huevo como el carboné. Peñarol", con la melodía de Vasos Vacíos de Los Fabulosos Cadillacs.

penarol campeon de la copa auf uruguay: asi fue, partido a partido, el camino perfecto para llegar al titulo y levantar su segundo trofeo en la temporada 2025
COPA AUF URUGUAY

Peñarol campeón de la Copa AUF Uruguay: así fue, partido a partido, el camino perfecto para llegar al título y levantar su segundo trofeo en la temporada 2025

Leo Fernández recibe el premio como MVP de la Copa AUF Uruguay 2025 de manos de Matías Pérez, representante de los grupos de interés, que incluye a los futbolistas, en el Comité Ejecutivo de la AUF
PEÑAROL

Nueva distinción para Leonardo Fernández con Peñarol: fue elegido mejor jugador de la final de la Copa AUF Uruguay

Los elogios a Leonardo Fernández

Consultado sobre la actuación de Leonardo Fernández, elegido como el mejor jugador de la final, Aguirre manifestó: "Fue muy lindo gol, precisamos de Leo. Hoy siento que es el comienzo de estos partidos finales donde Leo va a sumar mucho y va a ser determinante. Creo que es una de las cosas positivas que pasaron hoy".

"Converso bastante con él, trato de ayudarlo y apoyarlo. Estoy convencido que va a ser determinante en esta definición. Hoy mostró ya cosas buenas, hizo el gol que rompió el partido, que fue muy lindo y ojalá que podamos seguir viendo estos goles de Leo y siga siendo un jugador determinante", manifestó la Fiera.

Sobre el brillante ingreso que tuvo Stiven Muhlethlaer, la Fiera dijo: "Las oportunidades hay que aprovecharlas y se lo dije ahora en la cancha, que lo había hecho, que ayudó al equipo y era lo queríamos de él porque tiene muchas condiciones y seguramente va a tener más minutos".

"Vamos a estar bien, hay algunas bajas, pero son cosas que pasan. Vamos a llegar fuertes a esta definición de campeonato y tenemos que encontrar el mejor rendimiento del equipo para poder se campeones. Los que no están, no están, tenemos que ver que tenemos un muy buen plantel, muy buenos jugadores donde muchos saben lo que es salir campeón y vamos a intentarlo nuevamente", expresó Aguirre que a lo largo de la conferencia dejó en claro que lo más importante está por venir: el domingo la penúltima fecha del Torneo Clausura ante Defensor Sporting e intentar cerrar la conquista de ese certamen para poder definir la Liga AUF Uruguaya ante Liverpool y eventualmente contra Nacional que está cerca de abrochar la Tabla Anual.

"Estamos encontrando mejor rendimiento, en un momento volcamos a Maxi (Silvera) por la izquierda, en algún momento a (Matías) Arezo, con la entrada de Muhletjaler pasamos a Leo a la derecha. Le estamos buscando la mejor versión al equipo y por eso las diferentes situaciones en el campo. Hay cosas que salieron bien, otras por mejorar, teníamos que dar este paso para llegar fuertes a todo lo que se viene", expresó.

Diego Aguirre habló sobre la situación de Diego García

Aguirre fue consultado por el juicio que afronta Diego García que fue acusado por abuso sexual por un hecho ocurrido en 2021 cuando jugaba en Estudiantes de La Plata. "No tenigo ninguna información de ese tema que esperamos que termine rápidamente y creemos que el viernes viajaría, para estar el sábado con nosotros y poder estar a la orden para el domingo, es una linda noticia que vamos a contar con él para el domingo".

Peñarol Diego Aguirre Leonardo Fernández Copa AUF Uruguay

