Nueva distinción para Leonardo Fernández con Peñarol: fue elegido mejor jugador de la final de la Copa AUF Uruguay

Leo Fernández recibe el premio como MVP de la Copa AUF Uruguay 2025 de manos de Matías Pérez, representante de los grupos de interés, que incluye a los futbolistas, en el Comité Ejecutivo de la AUF

Con 30 mil espectadores en la tribuna, Peñarol se consagró este miércoles campeón de la Copa AUF Uruguay al derrotar 2-0 a Plaza Colonia en el Estadio Centenario. Leonardo Fernández, clave en los dos goles, fue elegido como el mejor jugador del torneo.

Fernández, de 26 años, abrió la cuenta con un potente remate de afuera del área de pierna derecha. El mismo rebotó en el palo, dio en la espalda de Guillermo Reyes y entró. Si bien fue gol en contra, el artífice del mismo fue el 10 de Peñarol.

En el segundo gol metió un centro notable para Javier Méndez que cabeceó, Reyes atajó y Eric Remedi, recién ingresado, metió el 2-0.

Dos minutos después, Diego Aguirre lo sacó del campo de juego y la hinchada de Peñarol estalló en aplausos con su jugador estrella.

En el primer tiempo, Fernández metió dos pases notables para sus delanteros, Matías Arezo y Maximiliano Silvera, pero se mostró errático en la ejecución de tiros libres.

En el segundo tiempo, fue importante en las acciones de los goles y también participando en varias jugadas de ataque del equipo.

Stiven Muhlethaler, con su ingreso en el segundo tiempo, fue de las mejores figuras del equipo, pero la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que tiene un equipo técnico que analiza todos los partidos, eligió a Fernández como el MVP.

Fernández solo había jugado el partido de semifinales de la Copa AUF Uruguay, contra Defensor Sporting, pero no estuvo convocado ante Río Negro de San José, Tacuarembó ni Liverpool.

Contra Liverpool fue convocado pero luego quedó afuera del plantel.

Fernández llegó a Peñarol en enero de 2024, a préstamo de Toluca.

Fue campeón del Torneo Apertura, del Torneo Clausura y del Campeonato Uruguayo.

Fue el máximo goleador del torneo con 16 goles.

Hizo una estupenda Copa Libertadores donde integró el equipo ideal para la Conmebol.

Fue elegido en la encuesta Fútbolx100 que realiza anualmente Referí para El Observador como el mejor jugador, el mejor volante y además integró el equipo ideal.

Posteriormente, la AUF también lo eligió como el mejor de la temporada 2024.

Este año, luego de que Peñarol le comprara la ficha en US$ 7 millones, Fernández conquistó el Torneo Intermedio y ahora también la Copa AUF Uruguay.