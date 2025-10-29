Estudio internacional revela que el fútbol uruguayo ocupa el puesto 17 en el mundo en transferencias de jugadores; está por encima de varias potencias

El número 519 del Boletín Semanal del Observatorio de Fútbol CIES presenta los 50 países del mundo cuyos clubes han generado mayores ingresos en los últimos 10 años por la transferencia internacional de jugadores formados en su país (incluyendo complementos y ventas futuras). Francia lidera claramente con 3.980 millones de euros, un promedio de casi 400 millones de euros anuales, en tanto el fútbol uruguayo aparece en el lugar 17 , por encima de varias potencias futbolísticas.

Los clubes de otros dos países han generado más de 2.000 millones de euros por la transferencia internacional de jugadores formados localmente en la última década: Brasil (2.600 millones de euros) y España (2.240 millones de euros). Los ingresos superaron los 1.000 millones de euros en otros seis países: cinco europeos (Portugal, Países Bajos, Inglaterra, Alemania e Italia) y Argentina.

Las transferencias de jugadores menores de 20 años representan casi un tercio de los ingresos totales.

Entre las 20 naciones principales, este porcentaje es particularmente alto para Serbia (64,7 %), Brasil (50,1 %), Dinamarca (48,4 %), Suecia (47,9 %) y Bélgica (43,8 %). Estas cifras reflejan la transferencia internacional temprana de jugadores formados en estos países.

El fútbol uruguayo se encuentra en la posición 17 de las 50 estudiadas, con un ingreso de 334 millones de euros.

Uruguay está por encima de países europeos como Turquía, Suecia, Serbia, República Checa, Noruega y Polonia, entre otros, y también por arriba de Estados Unidos, Rusia, México, Marruecos (la sensación futbolística mundial del momento) y el resto de los países sudamericanos (exceptuando Brasil, Argentina y Colombia, que está un lugar por arriba, en el 16).

En este link se puede ver la lista del CIES y no solo el lugar de Uruguay, sino los 50 países mejor ubicados.