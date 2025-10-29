Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Estudio internacional revela que el fútbol uruguayo ocupa el puesto 17 en el mundo en transferencias de jugadores; está por encima de varias potencias

Francia encabeza la lista de países que más ingresos recibieron por transferencias de futbolistas en los últimos 10 años; el top tres lo completan Brasil y España

29 de octubre 2025 - 14:16hs
Santiago Bueno, Federico Valverde y Diego Rossi cuando jugaban juntos en Peñarol

Santiago Bueno, Federico Valverde y Diego Rossi cuando jugaban juntos en Peñarol

El número 519 del Boletín Semanal del Observatorio de Fútbol CIES presenta los 50 países del mundo cuyos clubes han generado mayores ingresos en los últimos 10 años por la transferencia internacional de jugadores formados en su país (incluyendo complementos y ventas futuras). Francia lidera claramente con 3.980 millones de euros, un promedio de casi 400 millones de euros anuales, en tanto el fútbol uruguayo aparece en el lugar 17, por encima de varias potencias futbolísticas.

Los clubes de otros dos países han generado más de 2.000 millones de euros por la transferencia internacional de jugadores formados localmente en la última década: Brasil (2.600 millones de euros) y España (2.240 millones de euros). Los ingresos superaron los 1.000 millones de euros en otros seis países: cinco europeos (Portugal, Países Bajos, Inglaterra, Alemania e Italia) y Argentina.

El lugar que ocupa Uruguay

Las transferencias de jugadores menores de 20 años representan casi un tercio de los ingresos totales.

Entre las 20 naciones principales, este porcentaje es particularmente alto para Serbia (64,7 %), Brasil (50,1 %), Dinamarca (48,4 %), Suecia (47,9 %) y Bélgica (43,8 %). Estas cifras reflejan la transferencia internacional temprana de jugadores formados en estos países.

Matías Arezo
PEÑAROL

Diego Aguirre probó el equipo titular de Peñarol para la final de la Copa AUF Uruguay ante Plaza Colonia, y quiere sorprender

El festejo de Luis Suárez ante Palmeiras
ESTADOS UNIDOS

La camiseta de Luis Suárez está entre las más vendidas de la temporada 2025 de la MLS de Estados Unidos

El fútbol uruguayo se encuentra en la posición 17 de las 50 estudiadas, con un ingreso de 334 millones de euros.

Uruguay está por encima de países europeos como Turquía, Suecia, Serbia, República Checa, Noruega y Polonia, entre otros, y también por arriba de Estados Unidos, Rusia, México, Marruecos (la sensación futbolística mundial del momento) y el resto de los países sudamericanos (exceptuando Brasil, Argentina y Colombia, que está un lugar por arriba, en el 16).

En este link se puede ver la lista del CIES y no solo el lugar de Uruguay, sino los 50 países mejor ubicados.

Temas:

CIES Fútbol Uruguayo Uruguay Francia

Seguí leyendo

Las más leídas

Sofía Oxandabarat y Belén Aquino celebran el segundo gol de Uruguay ante Argentina por Liga de Naciones
LIGA DE NACIONES

Uruguay 2-2 Argentina: un error celeste en la hora, le costó carísimo y le dio la igualdad a las albicelestes en el clásico por la Liga de Naciones que clasifica al Mundial 2027

Jadson Viera junto a Flavio Perchman y Ricardo Vairo en la presentación como técnico de Nacional
NACIONAL

Manotazo de ahogado en Nacional: Vairo-Perchman utilizan la fórmula de Decurnex

Pablo De Ambrosio y Paulo Silas
HISTORIAS

Pablo De Ambrosio: de ser mascota de Paulo Silas, a llorar el descenso a la C como hincha y devolver a Central Español a Primera con dos ascensos consecutivos

Enzo Larrosa celebra uno de sus goles con Cerro
HISTORIAS

Enzo Larrosa: las horas en la utilería de Defensor Sporting, la ayuda que buscó en un mal momento en Boston River y su gran presente en Cerro

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos