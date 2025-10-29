Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Diego Aguirre probó el equipo titular de Peñarol para la final de la Copa AUF Uruguay ante Plaza Colonia, y quiere sorprender

Los aurinegros van por su primer título en este torneo, al igual que su rival, que también lucha por no descender en la Liga AUF Uruguaya

29 de octubre 2025 - 12:14hs
Matías Arezo

Matías Arezo

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol está pronto para jugar por la final de la Copa AUF Uruguay este miércoles desde la hora 20.30 en el Estadio Centenario frente a Plaza Colonia en lo que será un encuentro decisivo y en el que habrá un campeón primerizo, ya que ninguno de los dos hasta ahora, ha podido conseguir este título.

Los carboneros viven días de mucha adrenalina debido a que el domingo desde la hora 19 contra Defensor Sporting en el que pueden conseguir a su vez, el Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo.

En ese contexto, el técnico Diego Aguirre apunta a ganar los dos títulos, aunque claro está, con la vista más en lo que será el compromiso ante los violetas, para poder acceder a la semifinal de la Liga AUF Uruguay frente a Liverpool.

El equipo titular que paró Diego Aguirre

Diego Aguirre entrenó en Los Aromos con Peñarol desde este lunes.

Según pudo saber Referí, el técnico carbonero no se guardará nada contra Plaza Colonia.

Como él mismo había dicho el pasado domingo sobre la final de la Copa AUF Uruguay, "es lo que hay y hay que ganarla. En caso de que ello pase, podría ser una inyección linda. Una copa nueva, ganarla y poder reencontrarnos con nuestro mejor fútbol previo a las finales (ya con Defensor, por ejemplo), y todo será partido a partido decisivo y donde no podemos volver a tener un rendimiento bajo porque lo podemos pagar demasiado caro".

En ese contexto, Diego Aguirre paró a todos los titulares en el ensayo táctico, según informó la fuente consultada por Referí.

El equipo fue el siguiente: Brayan Cortés; Jesús Trindade, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Lucas Hernández; Eric Remedi, Ignacio Sosa; Jaime Báez, Leonardo Fernández; Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

Habrá que ver si en la noche de este miércoles contra Plaza Colonia vuelve a colocar a estos jugadores, pero hasta el momento, todo indica que será así.

Peñarol Diego Aguirre Estadio Centenario Plaza Colonia Copa AUF Uruguay

