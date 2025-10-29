La primera vuelta en el CDS y tres copas carboneras: las otras definiciones entre Peñarol y Plaza Colonia, antes de la final de la Copa AUF Uruguay

El Clausura de Plaza de 2016 y el Uruguayo de Peñarol de 2021

Peñarol y Plaza Colonia se enfrentarán por la final de la Copa AUF Uruguay este miércoles a las 20:30, en el Estadio Centenario.

En los últimos años, el carbonero y el patablanca se han cruzado en varios partidos definitorios . El primero de ellos fue en el Torneo Clausura 2016, cuando Plaza Colonia venció a Peñarol 2-1 y dio la primera vuelta olímpica en la historia del Campeón del Siglo.

Luego la suerte se volcó para el lado del mirasol: Peñarol le ganó los otros tres partidos definitorios a Plaza , entre los que están la definición de los campeonatos uruguayos de 2016 y 2021.

El 28 de marzo de 2016 Peñarol inauguró su Estadio Campeón del Siglo con una fiesta que incluyó un partido ante River Plate de Argentina. El 9 de abril llegó el primer encuentro oficial: fue victoria 2-1 ante Danubio por la octava fecha del Torneo Clausura 2016.

El carbonero, dirigido por Jorge da Silva, ya había ganado el Apertura de 2015 (en el último campeonato que no se rigió por el año calendario), peleaba la punta de la Tabla Anual con Nacional y estaba arriba en el Clausura, pero en ese torneo tenía un competidor: Plaza Colonia, que había ascendido en 2015 y había terminado en los puestos de abajo en el Apertura.

Patablancas y carboneros pelearon palmo a palmo el torneo. Peñarol empató 2-2 con Nacional en la fecha 12 (con aquel gol de Novick en la hora) y perdió 4-1 con Wanderers en la 13, y Plaza le arrebató la punta antes de que ambos se enfrentaran en la fecha 14, en el Campeón del Siglo.

El 29 de mayo de 2016, el equipo de Colonia, comandado por Eduardo Espinel, llegó al estadio de Peñarol sabiendo que si ganaba iba a ser campeón por primera vez en su historia de un título de primera división.

El patablanca lo comenzó ganando a los dos minutos del partido con un gol de Nicolás Milesi, pero a los 27 minutos Peñarol lo empató con un tanto del colombiano Miguel Murillo.

A los 79 minutos, Alejandro Villoldo le dio de penal el 2-1 definitivo a Plaza, que con la victoria obtuvo el Clausura y dio la primera vuelta olímpica de la historia del Campeón del Siglo.

El Uruguayo de 2016: el gol en el tiempo extra de Olivera para el título carbonero

penarol-00

Tras la derrota ante Plaza, Peñarol se aseguró la Tabla Anual del 2015/2016 gracias a la caída de Nacional: el tricolor no ganó ninguno de sus cuatro últimos partidos, y el carbonero lo terminó superando por cuatro unidades en la acumulada.

Así, Plaza y Peñarol se enfrentaron el 12 de junio de 2016 en una semifinal en la que si vencía el carbonero era campeón uruguayo.

El partido se disputó en el Estadio Centenario. Tras un primer tiempo sin emociones, a los 69 minutos el patablanca volvió a sorprender con un gol de Alejandro Furia, pero a los 10 minutos Diego Rossi empató el encuentro.

La semifinal se fue al tiempo extra. A los 109 minutos Maximiliano Olivera puso de cabeza el 2-1 carbonero, tras un centro de Diego Forlán. Tres minutos después Mauricio Affonso sentenció el partido para darle un nuevo Campeonato Uruguayo a Peñarol.

El Uruguayo de 2021: el argentino que cerró una larga tanda de penales para una nueva vuelta de Peñarol

1638935940482.webp Peñarol campeón del Uruguayo 2021 L. CARREÑO

A pesar de pelear por el Uruguayo de 2015/2016, Plaza Colonia descendió a la Segunda División Profesional a fines de 2017, con el promedio del Especial 2016 y el campeonato de ese año. Volvió a primera en 2019, y dos años después, en 2021, peleó otro campeonato.

Ese año el patablanca obtuvo el Apertura con 36 puntos de 45, otra vez bajo el mando de Eduardo Espinel y con el ex Peñarol Cristian "Cebolla" Rodríguez como referente.

Sin Torneo Intermedio, debido a que el Uruguayo de 2020 terminó en 2021 por la pandemia de coronavirus, Peñarol se llevó el Clausura de forma agónica, con una victoria en la hora en la última fecha ante Sud América que le permitió superar a Nacional tanto en ese torneo corto como en la Tabla Anual.

Se repitió el marco de la final de 2016: Peñarol y Plaza se enfrentaban en una semifinal con ventaja para Peñarol por ser el ganador de la Anual.

El escenario fue nuevamente el Centenario, el 7 de diciembre de 2021. Renzo López puso en ventaja al patablanca a los 35 minutos, pero cinco minutos más tarde Facundo Torres lo empató para el carbonero, entonces dirigido por Mauricio Larriera.

El partido se fue a los penales. Ambos convirtieron cuatro de cinco penales en el comienzo de la tanda, y en la definición mano a mano acertaron sus primeros tres disparos. Emilio Zeballos erró el noveno tiro de Plaza, y el argentino Nicolás Gaitán (que jugó 10 partidos en Peñarol y se fue sin goles) anotó el suyo para que Peñarol obtuviera un nuevo título, tras una tanda que tuvo 18 penales.

La Supercopa de 2022: un gol en contra en la hora para una nueva alegría carbonera

1643592281092.webp Peñarol campeón de la Supercopa Uruguaya 2022 AUF

Sin el Intermedio de 2021, la Supercopa Uruguaya de 2022 se definió entre el campeón uruguayo del 2021, Peñarol, y el campeón del Apertura de ese año, Plaza Colonia.

La final se disputó en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado el 30 de enero de 2022. Los primeros 90 minutos terminaron 0-0 y el partido se fue al tiempo extra.

Cuando parecía que el encuentro se iba a una nueva tanda de penales entre carboneros y patablancas, un pase al medio dentro del área de Ramón Arias fue desviado a la red por el defensor Jorge Ayala, que con su gol en contra le dio un nuevo título a Peñarol.

Las estadísticas entre Peñarol y Plaza Colonia

Peñarol y Plaza Colonia se enfrentaron 33 veces en su historia, la primera de ellas en 2002 (que ganó Plaza por 2-0).