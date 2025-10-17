Plaza a la final de la Copa AUF Uruguay: el golero con "confianza" que atajó tres penales, y el joven que "no esperaba patear" y selló la clasificación

Plaza Colonia le ganó a Racing por penales este jueves de noche en Florida y se metió en la final de la Copa AUF Uruguay , en la que enfrentará a Peñarol . Sin embargo, no tuvieron tiempo para mucha fiesta : el plantel volvió en ómnibus a Colonia apenas terminó el encuentro y llegó a la ciudad a las 4 de la madrugada .

Así lo contaron a Referí Guillermo Reyes y Lucas Carrizo , dos de los protagonistas de la noche. El primero atajó tres penales en la tanda y el segundo convirtió el penal definitivo que metió a Plaza en la final.

Junto con que los festejos ya de por sí fueron mesurados, ambos explicaron que hoy tuvieron que volver a pensar en el Torneo Clausura. Plaza vive una situación ambigua : por un lado jugará una final de copa con Peñarol el próximo 29 de octubre, con la posibilidad de ser Uruguay 4 en la Copa Libertadores si es campeón y se mantiene en Primera, y por el otro está peleando por salvarse del descenso , a cuatro fechas del final de la Liga AUF Uruguaya.

El golero contó que llegó con "confianza" para los penales , mientras que el joven extremo reconoció que pensó que no sabía que iba a patear , y que el camino al penal se le hizo "larguísimo".

Con la clasificación bajo el brazo, ambos piensan en el partido con Liverpool por la Liga AUF Uruguaya, donde le quedan otras cuatro finales, aunque con un objetivo distinto.

La "alerta" de Reyes tras atajar dos penales y el recorrido "larguísimo" de Carrizo

Carrizo, extremo de 22 años surgido en la cantera de Plaza, reconoció que Racing "entró mejor" al partido en el Estadio Campeones Olímpicos, mientras ellos entraron "dormidos". El conjunto de Sayago abrió el marcador a los 3 minutos del encuentro con un gol de Esteban da Silva, lo que "cambió todos los planes" del patablanca.

Para Carrizo si bien el cervecero "dominó gran parte del juego", cuando Plaza puso "actitud y un poco la pelota en el piso" generó situaciones y creció en el juego. Reyes, en cambio, cree que "fue un tiempo para cada uno": "En el primer tiempo ellos fueron más, tampoco con tantas situaciones, y en el segundo tiempo nosotros, con la intención de buscar el partido, fuimos un poco más".

A los 67 minutos el argentino Álvaro López recibió un balón en largo entre dos defensores y el golero Lautaro Amadé, que tras una confusión vieron como el delantero se llevaba la pelota y metía solo frente al arco el empate definitivo, que llevó todo a los penales.

Allí la preparación de Reyes como golero y la del resto de los jugadores cambia. El arquero de 39 años, que llegó a Plaza en enero, trató de "estar tranquilo" y "enfocado en la confianza de que vas a atajar alguno", sumado al apoyo de "todos los compañeros".

En tanto, los jugadores de campo eligieron entre ellos los pateadores. Carrizo contó que se ofreció para "arrancar pateando", o sino "esperaba". "Justo Agus (Ocampo) dijo que quería patear el quinto, y yo dije que esperaba", continuó.

Allí comenzó el show de Reyes, que le atajó el primer penal de la tanda a Martín Ferreira y el tercero a Santiago Ramírez, los dos abajo a su derecha. El golero afirmó que en el fútbol uruguayo "nos conocemos todos", y trata de analizar a los pateadores con el cuerpo técnico.

También reconoció que llegó con "confianza" a la tanda, después de atajar otros tres penales en la Copa AUF Uruguay: sacó dos en la tanda de penales contra Wanderers de Durazno en los dieciseisavos de final y atajó otro en la hora contra Albion por los cuartos.

Sin embargo, Lautaro Amadé le atajó al brasileño Alex Bruno el segundo penal de Plaza y Ocampo tiró el quinto afuera cuando tenía la posibilidad de sentenciar la tanda, por lo que todo se fue al "uno y uno". En ese momento Reyes admitió que se "alertó un poco", pero al siguiente penal volvió a tirarse abajo a la derecha y esta vez le atajó el tiro a Bautista Tomatis.

La responsabilidad, entonces, quedó en los pies de Carrizo, que "no esperaba patear", y que semanas atrás erró un penal contra Peñarol en el Campeón del Siglo cerca del final del partido, un tanto que podría haber dado el empate a Plaza.

carrizo Lucas Carrizo, futbolista de Plaza Colonia Foto: Instagram de Lucas Carrizo

El joven extremo reconoció que el camino del medio de la cancha al punto penal se le hizo "larguísimo".

El delantero fue con la idea de patear "al medio", pero primero pensó que "por el antecedente" contra Peñarol y por el momento de la definición "el golero se iba a quedar parado", y luego cuando colocó la pelota vio que "no estaba bien el punto penal" y no se sentía cómodo para "poner el pie", por lo que decidió en ese momento "patear cruzado".

Tras pelear con el punto penal y tomar una larga carrera, Carrizo pateó abajo al palo derecho de Amadé, que vio como la pelota le pasaba por debajo del cuerpo para sentenciar el pase de Plaza a la final. El delantero se sacó la camiseta y desató la locura de los patablancas. "Creo que quería ir a abrazar a Guille y la emoción me tiró para otro lado", comentó entre risas.

Para el joven el gol fue un "desahogo", y también una "revancha personal" tras el penal errado contra Peñarol, que le demostró que "en esto hay buenas y malas y el fútbol siempre te da revancha".

Cambiar el chip: la "situación rara" de Plaza, entre la final de la Copa AUF Uruguay y el descenso

G3bZunsXoAAMTQQ Plaza Colonia celebra en el Campeones Olímpicos Foto: X de Copa AUF Uruguay

En la tarde de este viernes los jugadores de Plaza volverán a entrenar pensando en el partido con Liverpool, que se jugará el próximo lunes a las 19:00 en el Parque Prandi. No hay tiempo para descansar con el descenso en juego, y con una final que se asoma en el medio de esa pelea y que podría ser histórica para la institución.

Para Reyes "no se puede explicar" lo que pasa con el patablanca, que en la Copa AUF incluso eliminó a Nacional en el Parque Central. "Hemos hecho una buena copa, hemos llegado a la final, y en el campeonato hemos tenido buenos partidos, no hemos ligado mucho", expresó el golero, que sabe que su equipo está en una "situación límite" y necesita "sumar de a tres".

"Es una situación rara, si bien por el campeonato no logramos los triunfos que queremos, por Copa Uruguay se da al revés, podemos empatar partidos que vamos perdiendo temprano o mismo hemos dado vuelta resultados", explicó por su parte Carrizo.

El equipo de Colonia tuvo un buen arranque en el Apertura, donde terminó noveno con 19 puntos. Sin embargo, de ahí en más el equipo solo sumó 13 puntos y ahora está en zona de descenso con 32 unidades en 33 partidos (y un promedio de 0.970).

Reyes cree que fue determinante, aunque "no es excusa", la salida de jugadores "claves" como Pablo García y Diogo de Oliveira, algo que "en un plantel corto se siente".

El golero es uno de los referentes del plantel coloniense, y aseguró que intenta transmitirle a los más jóvenes que hay que "estar tranquilos" y "disfrutar", porque "uno está haciendo lo que ama, lo que soñó de chico". "Estamos en una situación que no es la que todos deseamos, pero bueno, no deja de ser fútbol", añadió.

Carrizo declaró que el equipo está "con mucha confianza para darlo vuelta". "Nos quedan cuatro finales, tenemos que ganar los cuatro si podemos, y sino ganar lo máximo posible. La verdad que no estamos pensando en que vamos a descender, sino que vamos a lograr los puntos necesarios para salvarnos".

¿El Centenario o el Landoni?

20251011 El Estadio Silvestre Landoni de Durazno El Estadio Silvestre Landoni de Durazno

Hasta el momento no se definió en qué estadio se jugará la final de la Copa AUF Uruguay. Debido a que Plaza es de Colonia, se analiza si es correcto llevar un partido neutral al Centenario o a otro estadio de Montevideo, de donde es Peñarol, o pasar el partido a un estadio del interior para que ambos viajen. El Silvestre Landoni de Durazno es la principal alternativa.

Reyes dijo que es oriundo de Mercedes, y le gustaría que la final se jugara en el interior "por lo que implica para la gente que a veces se le hace complicado ir a la capital".

Carrizo, nacido en Juan Lacaze, prefiere el Centenario: "Cuando sos chico siempre veías las finales por el campeonato en el Centenario, es una ilusión más grande. Para mí es lo más lindo".

Ninguno de los dos tiene cábalas, y aunque estos días estarán enfocados en el partido con Liverpool, Carrizo ya adelantó que ya empezarán a hablar de posibles "promesas" si ganan la copa. Pintarse el pelo de blanco y verde es una opción.