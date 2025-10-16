Plaza Colonia 1 (4)-1 (3) Racing por Copa AUF Uruguay: el patablanca está en la final con un toque de fortuna y será rival de Peñarol

Plaza Colonia le ganó 4-3 por penales a Racing en el Campeones Olímpicos de Florida y se clasificó a la final de la Copa AUF Uruguay donde será rival de Peñarol. El partido terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y en las ejecuciones, Guillermo Reyes fue enorme atajando tres disparos.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Racing fue superior, ganaba 1-0 y dominaba cómodamente el partido cuando Plaza se encontró con el gol del empate en un error defensivo del rival.

Esteban Da Silva , jugador que esta temporada estuvo en el radar de Peñarol, abrió la cuenta para Racing.

El argentino Álvaro López igualó luego de que Racing desperdiciara tres chances clarísimas para anotar.

ARBITRAJE Las polémicas de Peñarol vs Defensor Sporting por Copa AUF Uruguay: el penal y el gol en posición adelantada que reclamó el violeta y la expulsión que pidieron los aurinegros

COPA AUF URUGUAY Diego Aguirre tras clasificar a la final de la Copa AUF Uruguay: el objetivo cumplido por Peñarol, el golpe que sufrió Ignacio Sosa, los goles de Arezo-Silvera y la situación de Nahuel Herrera

Con el gol, el juego se emparejó y así llegaron a los penales.

Ahí se dio una situación muy curiosa. El entrenador Luis Alberto Mena estuvo a segundos de mandar a la cancha al golero suplente, Jonathan Silva, en lugar de Guillermo Reyes.

Sin embargo, una lesión lo llevó a modificar la variante y así Reyes se quedó para los penales donde terminó siendo decisivo con tres ejecuciones atajadas.

La definición la abrió Martín Ferreira para Racing, pero Guillermo Reyes la salvó con los pies.

Juan Manuel Ramos metió el 1-0 para el patablanca.

Esteban Da Silva igualó para Racing.

El brasileño Alex Bruno no pudo con Lautaro Amadé que le atajó su ejecución.

Reyes le atajó la ejecución de Santiago Ramírez.

El argentino Álvaro López anotó para Plaza poniendo 2-1 arriba a los coloniense.

Thiago Espinoza empató transitoriamente 2-2 con potente ejecución.

Hebert Vergara puso el 3-2 con un tiro que Amadé estuvo muy cerca de atajar.

El ex Nacional Felipe Cairús le dio esperanza a Racing anotando el 3-3.

Agustín Ocampo tuvo la gran chance de liquidar la serie pero remató su penal por encima del travesaño.

En el uno por uno, el argentino Bautista Tomatis no pudo con Reyes que atajó su tercer penal.

Lucas Carrizo liquidó la serie con un remate no del todo bueno en el que Amadé estuvo muy cerca de sacarla.

Plaza será rival de Peñarol que el miércoles derrotó 2-0 a Defensor Sporting en el Parque Viera.

La final se jugará el miércoles 29 de octubre en escenario a confirmar.

El campeón clasificará a la Copa Sudamericana 2026 siempre y cuando en esa temporada esté en Primera División. Plaza está en zona de descenso.

El patablanca es el primer equipo del interior finalista en la Copa AUF Uruguay.