En medio de una crisis con la barra de Peñarol, Ignacio Ruglio se reunirá con parte del grupo de hinchas del club

Peñarol está prácticamente pronto para enfrentar este domingo desde la hora 18 a Wanderers en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 12 del Torneo Clausura en lo que será un nuevo encuentro trascendente para el líder del certamen que pretende mantenerse allí y no perder pie en la Tabla Anual. En tanto, según supo Referí, el presidente de la institución, Ignacio Ruglio , se reunirá con algunos referentes de la barra brava para hablar sobre las últimas multas que tuvo el club.

En la semifinal de la Copa AUF Uruguay del miércoles en el Parque Viera, los hinchas de la barra de Peñarol se expresaron con hostilidad cuando a los 20 minutos , después que el encuentro transcurriera con total normalidad en las tribunas (se desarrolló dentro de lo establecido en el protocolo de seguridad), los hinchas encendieron al menos cinco bengalas , desplegaran una bandera gigante prohibida por sus dimensiones (con la leyenda "Barra Amsterdam") y lanzaron una petaca al golero Kevin Dawson . Además, rompieron el tejido y, si hubieran querido, pudieron ingresar a la cancha. Pese a ello el partido se siguió jugando.

A raíz de esa situación el club podrá ser sancionado nuevamente por la AUF.

En este escenario cada día más complejo para el club, Ruglio se reunirá con parte de la barra brava de Peñarol.

Según confiaron dos fuentes del club a Referí, el titular carbonero se encuentra preocupado por las últimas multas recibidas.

El resto del consejo directivo también está muy preocupado no solo por las multas sino por la situación que se está viviendo con la hinchada del club.

Como informó Referí el pasado lunes, Peñarol ya lleva cinco sanciones en las últimas seis fechas en este Torneo Clausura de parte de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la última fue en el partido contra Miramar Misiones del sábado pasado en Durazno.

En todos los casos Peñarol fue sancionado porque los hinchas llevan a la tribuna una y otra vez una bandera gigante "Barra Amsterdam" que está prohibido ingresar por las dimensiones de la misma. Pueden utilizar las de un metro por dos metros. Además, por las bengalas.

En los últimos seis partidos Peñarol pagó US$ 19.000 de multas.

El encuentro entre Ruglio y los referentes de la hinchada será este sábado.