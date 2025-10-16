Se repite la hostilidad de los hinchas de Peñarol: bengalas, bandera gigante prohibida y la petaca que le lanzaron a Kevin Dawson

Peñarol le ganó a Defensor Sporting la semifinal de la Copa AUF Uruguay y clasificó al último partido del torneo que jugará el miércoles 29 de octubre ante el ganador de Racing vs Plaza.

La otra semifinal de este torneo se jugarán este jueves en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida.

El triunfo del equipo dirigido por Diego Aguirre fue claro y lo construyó con los goles de Mathías Arezo y Maximiliano Silvera , mientras Defensor Sporting se diluyó cuando a los 55 minutos, luego de la expulsión de Diego Abreu , ya no tuvo fuerzas para plantearle partido a los aurinegros.

Además de lo que ocurrió en la cancha, en las tribunas los hinchas de Peñarol fueron protagonistas negativos y se mostraron hostiles una vez más . Repitieron comportamientos que en las últimas fechas al club le costaron multas que se incrementan por reiteración .

Hasta los 20 minutos, el estadio de Wanderers, el Parque Viera, había lucido con las banderas permitidas de dos metros por un metro y sin bengalas.

En las tribunas todo transcurría con normalidad, cuando de pronto, el lugar que ocuparon los hinchas de Peñarol empezó a arder y se desplegó una bandera que está prohibida.

Todo ocurrió a partir de los 20 minutos.

Los hinchas aurinegros ubicados detrás de uno de los arcos encendieron al menos cinco bengalas y desplegaron una bandera gigante con la leyenda "Barra Amsterdam".

Esta misma bandera es la que los hinchas, en una expresión de provocación, vuelven a desplegar sabiendo que está prohibida y por la que el club ya fue sancionado en cinco de los últimos seis partidos.

Además aparecieron los espectadores enmascarados colgados en el tejido.

Las bengalas están prohibidas y tampoco está permitido por los protocolos de la AUF que se desplieguen banderas de ese tamaño.

A los 34 minutos el partido estuvo detenido durante dos minutos cuando los hinchas de Peñarol lanzaron una petaca al golero de Defensor Sporting, Kevin Dawson.

Entonces, el árbitro Mota llamó a la seguridad del espectáculo y luego habló con el capitán de Peñarol, Maximiliano Olivera, para pedirle que tranquilizara a los hinchas. Olivera no pudo hacer nada y el partido siguió.

En ese momento, en las imágenes de la televisión mostraron la forma en estaba roto el tejido de la cabecera en la que se encontraban los hinchas de Peñarol. Pese a que por ese espacio podían acceder los hinchas a la cancha, el partido se jugó hasta el final.

A raíz de lo ocurrido en la semifinal de la Copa AUF Uruguay, Peñarol se expone nuevamente multas y otras sanciones.

Peñarol pagó US$ 19.000 de multas en los últimos seis partidos del Torneo Clausura

Desde que comenzó el Torneo Clausura y los tribunales de la AUF comenzaron a aplicar sanciones a los clubes por incumplimiento del protocolo de seguridad, Peñarol acumula multas en cada partido por la conducta de sus hinchas-

En las últimas seis fechas fue multado en cinco partidos y Peñarol pagó 415 UR que equivalen a $ 670.630 (US$ 19.000).

Por el partido del 6 de setiembre frente a Plaza Colonia, por la fecha 6 del Clausura, Peñarol recibió dos multas: 1) por una petaca que lanzaron a la cancha, por la que sufrió una multa de 75 UR ($ 137.695); 2) la hinchada colgó una bandera gigante "Barra Amsterdam", ahora prohibida, y lo multaron con 25 UR ($ 45.898).

En la fecha 8 del Clausura en el partido ante Juventud en el Campeón del Siglo fue multado por exhibir la bandera gigante "Tribuna Amsterdam" en la Tribuna Cataldi. Fue multado con 50 UR ($ 91.796).

En la fecha 9 fue multado por bengalas y fuegos artificiales a los 73 minutos en el partido ante Cerro Largo. La multa fue de 75 UR ($ 137.695).

En la fecha 10, ante Danubio en el Campeón del Siglo, la hinchada de Peñarol volvió a ingresar la bandera gigante "Barra Amsterdam" al tiempo que prendieron bengalas y realizó cánticos fuera de lo normal en la Tribuna Cataldi. Por ese motivo, los mirasoles tuvieron que pagar 90 UR ($ 165.478) por el partido de la fecha 10.

Finalmente, en la fecha 11, el pasado sábado ante Miramar Misiones en Durazno, volvieron a desplegar la bandera gigante "Barra Amsterdam"

La multa que recibió Peñarol fue de 100 UR, lo que equivale a $ 183.864.

Tras lo ocurrido este miércoles de noche en el Parque Viera, Peñarol será castigado por el tribunal.