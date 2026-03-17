Sánchez llamó al MPP a "gritar los goles" del gobierno y reivindicó que el sector "siempre fue hereje" para "las tradiciones dogmáticas de la izquierda"

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , estuvo el domingo en Rocha para el taller anual del Regional Interior del MPP y brindó un informe a los compañeros en que defendió la posición del sector y la gestión de gobierno en un contexto de críticas que provienen desde la propia izquierda.

Sánchez reivindicó que desde sus orígenes en 1989 el MPP “nunca quiso ser vanguardia” sino que se planteó que “los cambios se construyen con la gente y a su ritmo”. Entre los “principios fundacionales” de la organización reafirmó que “siempre fue hereje respecto a las tradiciones dogmáticas de la izquierda”.

Según recogió el MPP en su propio portal web y confirmaron participantes consultados por El Observador, el jerarca recordó que cuando en 1998 el MPP planteó una política de acumulación basada en el Uruguay productivo, hubo quienes lo acusaron de claudicar. “La pelea de la izquierda es juntarnos entre cuatro y ver quién es más de izquierda entre nosotros. Y nosotros decíamos: no, la tarea es organizar a las mayorías nacionales”.

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En ese marco, refirió a la necesidad que ha tenido el gobierno de Yamandú Orsi de conciliar con la oposición para aprobar leyes en el Parlamento. “Cuando negociás, tenés un piso que son tus valores, irrenunciables. Pero de ese piso a un techo hay un tramo enorme donde tenés que negociar para avanzar al máximo posible sin perder lo que sos”, consignó el MPP.

Sánchez también defendió que haya militantes que les marquen errores. “La fraternidad es querernos profundamente, saber que somos compañeros de ruta, pero poder decirle al otro: te estás equivocando. Ese no nos hace mella, nos fortalece porque pasa a ser una relación honesta”, sostuvo.

Alejandro Sanchez. Foto: Leonardo Carreño

Por otro lado, el secretario de la Presidencia “fue directo” respecto a la necesidad de que los militantes defiendan la gestión del gobierno en lugar de “reproducir el discurso opositor de que no se hace nada”. “Si los goles de tu cuadro no los gritás vos, ¿quién los va a gritar? La derecha todos los días dice que no estamos haciendo nada”, planteó “Pacha”.

El secretario de la Presidencia enumeró en ese sentido medidas que lograron implementar pese a las restricciones fiscales y a la falta de mayorías parlamentarias, como el 40% de los recursos incrementales del Presupuesto para la primera infancia, la duplicación de inversiones en asentamientos irregulares y la creación del bono escolar: “Si eso no es de izquierda, compañero, perdimos el año”.

De acuerdo al portal del MPP, Sánchez contó a su vez que la aprobación del impuesto mínimo complementario –la localización en Uruguay del impuesto mínimo global de la OCDE para las empresas internacionales que facturan más de 750 millones de euros– requirió la construcción de “una estrategia discursiva que no espantara los votos necesarios para aprobarlo”.

“Lo importante era cobrarle el impuesto, no tatuarte acá ‘impuesto a las transnacionales’ y no hacer el tanto”, declaró.

El secretario de la Presidencia ahondó también en su propuesta de que los ahorristas puedan invertir su dinero en proyectos puntuales de las empresas públicas y defendió que no implica privatizar a los entes sino la creación de subsidiarias o sociedades para iniciativas como cables submarinos o datacenters y que sus acciones puedan ser adquiridas por pequeños ahorristas a cambio de un retorno.

En la noche del domingo, Sánchez realizó una transmisión en directo por YouTube en la que habló largo y tendido sobre la propuesta, al tiempo que prometió hacer de ese espacio una dinámica “sistemática” de comunicación para expresarse como “militante político” y no desde su cargo institucional.