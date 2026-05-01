Escasez de ganado gordo tranca la faena de vacunos y en el primer cuatrimestre la actividad cae casi 20%

Disparidad en precios y entradas a planta junto con mínima oferta de ganado son los denominadores comunes de un mercado del ganado gordo que cierra abril con nuevos avances de precios : desde la industria se señala que la escasez de ganado no está permitiendo completar la faena necesaria .

Las entradas están ágiles, en torno a una semana, y en el caso de los frigoríficos con faena de corral para cuota, un poco más largas.

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Los equipos kosher que ya están operando en algunas plantas son un factor alcista para los ganados especiales, mientras que la faena de corral en esta ventana de cuota no muestra ninguna incidencia negativa sobre los valores.

“Los negocios son puntuales, todo es hacer negocio a negocio”, comentó Federico Constantin, del escritorio Alejandro Ilundain y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Contexto

El operador remarcó la demora que está teniendo la salida de ganados preparados y consideró que “con un mercado estabilizado, que marca flechita hacia arriba, el productor tiende a meterle unos kilos más al ganado”, dijo.

Para Constantin, en los próximos días la tónica no tendrá mayores variaciones. “Podremos tener altos y bajos en el mercado, pero va a tener un comportamiento muy similar, regulado netamente por oferta”, comentó.

La faena más baja en más de 10 años

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En lo que va del mes la faena no llega a 100.000 cabezas y podría ser la menor desde 2013.

El acumulado de abril está 45% por debajo de un año atrás, un punto que genera preocupación a nivel industrial.

La semana pasada fue de solo 31.252 vacunos.

La mirada industrial

“Ese es el peor problema que tenemos, no es un tema de precios, es un tema de disponibilidad de hacienda terminada para faena, que es a lo que no estamos accediendo”, señaló la directora de Frigorífico Las Moras y presidenta de Adifu, Elizabeth Misa.

“Hoy tenemos la limitante más clara que es que no tenemos materia prima. Y si no tenemos materia prima no tenemos producto”, remarcó la industrial.

Demanda de exportación en precios récord

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El escenario productivo local se contrapone a una demanda externa vigorosa, con un precio de exportación que en los últimos días se situó en US$ 5.697 por tonelada, y que se mantiene en el techo de precios históricos alcanzados por la carne uruguaya.

Tanto China como Estados Unidos y la Unión Europea siguen firmes en valores y en demanda.

Factor pesado: acuerdo Mercosur-UE

A partir de este viernes, con la entrada en vigencia provisional del acuerdo Mercosur-UE, se inicia una nueva etapa en la relación comercial con una reducción arancelaria para el cupo Hilton.

La puesta en marcha de la nueva cuota de 99.000 toneladas, por ahora sin acuerdo en cómo será la distribución, comenzará a regir con el criterio “primero llegado primero servido”.

Reposición: demanda fluida y nuevos precios récord

En el mercado de reposición hubo buena dinámica en el remate de Pantalla Uruguay esta semana, con puja en varias categorías. Se alcanzó un nuevo récord para el ternero y la vaca de invernada.

Los terneros promediaron US$ 4,14 por kilo, con una suba de 4,3% frente al remate anterior y superó el máximo alcanzado para el consorcio de US$ 4,10 a principios de abril.

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Las vacas de invernada también marcaron un máximo histórico, con un promedio de US$ 2,53, una suba de 6% al kilo.

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Mayo comienza con fundamentos firmes para la hacienda gorda en un escenario condicionado por la oferta frente a un momento de demanda internacional sostenida y precios que se mantienen en niveles históricamente altos.