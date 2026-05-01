El ánimo en el campo por el nivel de la suba del gasoil: "Un palazo a la producción"

El nivel del incremento en el precio del gasoil , vigente desde este 1° de Mayo, cayó de mal modo en el ámbito productivo , tanto que el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) lo definió como “un palazo a la producción” , a la vez que el titular de la Federación Rural (FR) aludió a “un baldazo de agua fría” .

Otros actores del sector productivo, consultados también por El Observador en la noche del jueves 30 de abril, coincidieron en que el aumento era esperado, pero no aguardaban que llegara a esa cifra. Admiten que existen elementos técnicos para justificar lo decidido, pero esperaban un contemplación mayor dadas las dificultades en el sector, sobre todo en la agricultura.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía, Industria y Minería (MIEM) informaron este jueves 30 de abril aumentos diferentes para los precios de los combustibles: 7% para la nafta súper que avanzó $ 5,76 hasta $ 88,03 por litro; 14% para el gasoil 50S que sube $ 7,09 y pasó a costar $ 57,72 por litro; y 7% para el kilogramo de supergás que ascendió $ 6,61 hasta $ 101,26 con un costo por garrafa de $ 1.316,38.

Esta suba de mayo sucede a una activada el 1° de abril, en ese caso de 7% para los tres productos, momento en el que además el gobierno presidido por Yamandú Orsi cambió su estrategia de ajustes bimensuales para establecerlos en el comienzo de cada mes, con base en los impactos de la guerra en el Medio Oriente sobre el valor del petróleo que Uruguay importa.

Imagen 178 Cosecha de colza en campos de Soriano. Foto: Juan Samuelle

Ferber: “Un palazo a la producción”

Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), definió al incremento como “un palazo a la producción, independientemente de los motivos que hayan habido para concretar la suba”.

Explicó que la suba en el gasoil “realmente llega en un momento muy complicado, para la agricultura sobre todo, porque se está encarando una cosecha que en la mayoría de los lugares es muy mala”.

Ferber alude, principalmente, a magros rendimientos ya constatados en los campos con soja, en una zafra 2025/2026 que fue duramente castigada por la sequía que se produjo durante gran parte del verano.

Un reciente relevamiento de El Observador permitió proyectar que la enorme mayoría de los agricultores no cubrirán los costos productivos, especialmente quienes son arrendatarios de las chacras.

Además, señaló, si bien la afectación del alza del precio del combustible incide en todos los sectores, puntualmente en el rubro agrícola “se está empezando con una siembra de invierno y, estaba mirando ahora todos los costos con lupa, esto (el aumento en el costo del combustible) nos saca de escuadra”.

Es un momento para generar estímulos Es un momento para generar estímulos

El presidente de la ARU, sobre eventuales manejos tendientes a mejorar el escenario en el que los agricultores deben desempeñarse, mencionó que “es un momento para generar estímulos y para plantear situaciones donde la gente, emocionalmente aunque sea, vea alguna posibilidad de hacer cultivos de invierno”.

De lo contrario, lamentó, “lo que va a suceder es que se va a pasar mucha chacra directo a cultivos de verano y eso obviamente después hace que se resienta toda la cadena comercial por la falta de movimiento”.

_AIC0666 Rafael Ferber.

Normey: “Un baldazo de agua fría”

Rafael Normey, presidente de la Federación Rural (FR), definió al aumento como “una suba histórica del gasoil, porque se esperaba pero nadie pensaba en una suba de esta magnitud, no sé si este nivel de aumento tiene antecedentes”.

La noticia, afirmó, “cae como un baldazo de agua fría en todo el sector”.

También comentó que, por un lado, “se está desarrollando una muy mala cosecha, consecuencia del déficit hídrico, hay márgenes comprometidos y números en rojo y esto obviamente empeora todo”.

A la vez, impacta en “los movimientos de ensilaje que consumen mucho gasoil, que también vienen complicados por falta de kilos”.

En la actividad ganadera, explicó que “el precio del novillo en dólares corrientes está muy bueno, pero cuando lo pasamos a pesos en términos reales realmente se diluye muchísimo el pasamos a tener un precio promedio de una serie histórica, hoy los márgenes ganaderos también siguen siendo muy finos, sobre todo en la invernada por los altos precios de la reposición se han complicado muchísimo”.

Sobre soluciones a este problema del alto valor del gasoil, Normey subrayó que “desde la FR estamos tratando de motivar lo más que se pueda para el diálogo”.

Recordó el reciente comunicado en el que la entidad ruralista expuso un análisis que establece la existencia de $ 8,2 por litro de gasoil de sobreprecio respecto al precio que debería tener.

“Esos $ 8,2 tienen un argumento totalmente interno, son cosas que dependen de nosotros, de actuar, hablamos de subsidios cruzados, ineficiencias en la distribución, el tema portland, el tema biodiesel, el tema biotanol, todas ineficiencias que tenemos escondidas en Ancap”, detalló.

Ahora más que nunca tenemos que, si realmente pretendemos que haya un país competitivo, empezar a trabajar urgentemente en todos estos temas, si no realmente se hace muy cuesta arriba Ahora más que nunca tenemos que, si realmente pretendemos que haya un país competitivo, empezar a trabajar urgentemente en todos estos temas, si no realmente se hace muy cuesta arriba

Admitió, por último que dado el escenario antes detallado “vemos un panorama complejo para salir de este pantano”.