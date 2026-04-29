Ruralistas criticaron manejo oficial del precio del gasoil y anunciaron que Oddone irá a su congreso en Salto

La Federación Rural (FR) volvió a cuestionar el manejo oficial para determinar el precio del gasoil , insumo de uso masivo en la producción, a la vez que informó que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, será uno de los expositores en el congreso de los ruralistas , que se hará este año en Salto, dentro de un mes.

La FR programó la realización de su 109° Congreso Anual para los días 29 y 30 de mayo de 2026 , con sede en Salto, en instalaciones de la Asociación Agropecuaria de Salto (AAS). Esa entidad federada conmemora su 125° aniversario. En la nutrida agenda de actividades se anuncia, para el sábado desde la hora 13, la exposición del economista Oddone con el tema "Visión del MEF - Situación económica actual y perspectivas en Uruguay".

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"Un lastre para el sector productivo"

En un nuevo comunicado, difundido este martes 28 de abril y titulado esta vez "Sobrecosto en precios de combustibles", la gremial sostiene que "las ineficiencias estructurales que carga el precio del gasoil equivalen a $ 8,2 por litro y son un lastre para el sector productivo y la economía del país".

Tras indicar que el precio local de los combustibles ha sido históricamente uno de los más altos de la región, la FR detalla que eso es producto de "una combinación de factores estructurales que incluyen el monopolio de Ancap en la importación y refinación, una elevada carga tributaria, subsidios cruzados opacos, ineficiencias operativas y el uso discrecional de las tarifas como instrumento de política macroeconómica".

La entidad que preside Rafael Normey informó que las cadenas agroindustriales consumen aproximadamente el 40% del gasoil vendido anualmente.

En el comunicado se indica también: "El precio del gasoil -insumo crítico para el sector productivo, el transporte de carga y el agro- ha estado sistemáticamente por encima del Precio de Paridad de Importación (PPI) calculado por URSEA. El sobrecosto asociados a los combustibles alcanzó su punto máximo en 2016, con un sobreprecio estimado de US$ 367 millones. En el último año, se estima que el sobrecosto total ascendió a unos US$ 185 millones, de los cuales aproximadamente US$ 100 millones corresponden al mayor costo del combustible y US$ 80 millones al subsidio del boleto urbano".

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La semana pasada, en una nota que concedió a El Observador, Normey respondió sobre qué puede suceder con el precio del gasoil en estos días: “Esperemos que se hagan los mayores esfuerzos para mitigar lo más posible la suba”.

Cinco planteos de la Federación Rural

Eliminar los subsidios cruzados y hacerlos explícitos en el Presupuesto Nacional. Implementar inmediatamente la regulación de distribución que permitiría bajar cerca de $ 4 por litro. Fortalecer la independencia real de URSEA. Redefinir el rol de Ancap y modernizar su gobernanza. Avanzar hacia mayor competencia y menor dependencia del monopolio.

Porque cada litro más caro no es solo un número: es menos producción, menos empleo, más inflación y menos futuro para el Uruguay productivo Porque cada litro más caro no es solo un número: es menos producción, menos empleo, más inflación y menos futuro para el Uruguay productivo

"Si el gobierno fuera sensato"

Jorge Andrés Rodríguez, vicepresidente de la Federación Rural, expresidente de la institución y actual presidente de la Asociación Rural de Soriano (ARS), en la red social X difundió el comunicado y expresó que "si el gobierno fuera sensato" dentro de pocos días, cuando se informe el nuevo valor, "el precio del gasoil bajaría".