Las 48 horas en que Tiendamia ofreció US$ 800 sin IVA y Aduanas dio marcha atrás: ¿cómo funciona ahora?

El nuevo régimen de franquicias para compras en el exterior arranca el 1° de mayo de 2026 en Uruguay. Mantiene el límite de tres envíos anuales por persona, pero el tope pasa de US$ 200 por envío a un cupo anual acumulado de hasta US$ 800 , que se va descontando con cada compra hasta agotarse.

El miércoles 22 de abril, Aduanas comunicó que Tiendamia había quedado habilitada para usar la exoneración del IVA en envíos postales desde Estados Unidos por hasta US$ 800. Muchos usuarios empezaron a comprar para recibir sus paquetes luego del 1° de mayo bajo ese esquema.

El procedimiento estaba previsto en la Resolución General 09/2026 de la DNA. Para acceder al beneficio, la plataforma debía cumplir requisitos de "facturación y procedencia" que confirmaran que el envío salía desde EE.UU., el único país habilitado en virtud del Acuerdo Marco firmado en 2008.

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Tiendamia comunicó el beneficio en su web, por correo a los afiliados con cupones del e-commerce y a través de influencers que cobran comisiones cuando sus seguidores los usan. Muchos de ellos lo difundieron en sus redes.

El viernes 24 sobre las 16.00, la empresa mandó un mail pidiendo "pausar temporalmente nuevas comunicaciones vinculadas a la normativa". Ese mismo día, Aduanas oficializó la Resolución General 11, que dejó la exención del IVA solo para compras de hasta US$ 200 y abrió, entre US$ 200 y US$800, la opción de pagar "22% en franquicia" o "60% en régimen simplificado".

Los compradores que en esas 48 horas hicieron órdenes por hasta US$ 800 sin IVA no se vieron afectados. Algunos recibieron un mail de Tiendamia que les avisaba: "Tu orden seguirá su flujo normal y no deberás abonar IVA".

Cómo funciona el nuevo régimen

Este lunes, Tiendamia publicó un comunicado oficial bajo el título "Aviso importante · Actualización de normativa" con la letra chica del esquema que arranca el 1° de mayo. La empresa explicó que recibió una comunicación de Aduanas con modificaciones en los criterios previos y aseguró estar "ajustándonos en todo momento a lo establecido por la normativa vigente".

Según el texto, el cupo de US$ 800 "funciona como un saldo anual": cada uno de los hasta tres envíos del año va restando de ese total hasta consumirlo. La franquicia no se renueva hasta enero del año siguiente, y las compras realizadas antes del 1° de mayo de 2026 también cuentan para el cupo.

El esquema de IVA quedó así: con productos de origen Estados Unidos por menos de US$ 200, no se paga IVA. Entre US$ 200 y US$ 800 con origen estadounidense, sí se paga. Si los productos vienen de otro país, también se paga IVA, sin importar el monto.

Tiendamia sumó precisiones que no figuraban en las resoluciones previas. La franquicia se calcula sobre el valor del producto, sin contar el envío. Cada paquete tiene un tope de 20 kilos de peso máximo. Libros, CD, DVD y cassettes no consumen el cupo anual.

Con la exención del IVA en compras superiores a US$ 200, a los usuarios les resultaba más barato traer productos como un PlayStation desde el exterior. Pero el último cambio de Aduanas modifica esa ecuación.

Un ejemplo concreto: un PlayStation 5 (versión digital) cuesta US$ 882 en Tiendamia, mientras que en una tienda local se consigue desde US$ 765 (el precio varía según el comercio). Con el IVA exento, importarlo quedaba unos 10 dólares más barato que comprarlo acá.

Falta de definiciones claras

En este contexto de idas y vueltas, en las últimas horas la Cámara Uruguaya de Couriers emitió un comunicado en el que solicitó la postergación de la entrada en vigencia del nuevo régimen y también una reunión urgente con la Dirección Nacional de Aduanas y el Ministerio de Economía.

En el texto, la gremial expresó una “profunda preocupación ante la falta de definiciones claras y los cambios constantes en la aplicación de la nueva normativa para compras web bajo franquicia”.

Indicó que resulta especialmente relevante la situación de exoneración de IVA prevista en el acuerdo bilateral (TIFA) con Estados Unidos, ya que las últimas exigencias determinan que, en la práctica, este beneficio resulte de difícil aplicación.