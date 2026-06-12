Mundial 2026: el equipo titular que piensa Lionel Scaloni para el debut de Argentina con los lesionados

La selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el próximo martes 16 de junio en Kansas ante Argelia , en el marco del grupo J, y el entrenador Lionel Scaloni empieza a pensar en el equipo titular teniendo en cuenta los futbolistas que están al límite físicamente y las opciones que cuenta en cada posición.

La inesperada lesión de Nicolás Tagliafico en vísperas del debut obligará a Scaloni a reacomodar piezas de un once que prácticamente salía de memoria. Restan aún cuatro entrenamientos por delante para realizar pruebas y planificar al detalle de cara al debut, y a esta altura la formación de la Selección Argentina cuenta con dudas concretamente en defensa y en el puesto de centrodelantero.

En base a la confección de la lista definitiva de 26 jugadores, Scaloni no cuenta con un lateral izquierdo natural para reemplazar a Tagliafico , sino que tendrá que reconvertir a Facundo Medina -que lo citó para que juegue en esa posición pero es central- Lisandro Martínez o Marcos Senesi .

El elegido dependerá de cómo decida Scaloni conformar la zaga: ya recuperado de la rodilla, Cristian Romero es una fija como primer marcador central en la Selección Argentina, pero en cuanto al segundo surge el dilema de si será Nicolás Otamendi o el propio Lisandro Martínez . En función de eso, saldrá el 3.

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En definitiva, si Otamendi se gana la titularidad, hay muchas chances de que el zurdo del Manchester United se mueva a la banda izquierda. En cambio, si el DT elije a Martínez como ladero del Cuti, por decantación el lugar de Tagliafico lo ocupará Medina.

Lionel Scaloni Lionel Scaloni se prepara para el debut en el Mundial 2026 EFE

Por otro lado, la otra incógnita para el debut y el inicio de la defensa del título emerge en la delantera y depende del estado de Julián Álvarez, que aún no se recupera al 100%. Lautaro Martínez pelea mano a mano con el delantero del Atlético de Madrid, que se lo va a evaluar en base a su condición física y posteriormente se decidirá si se lo arriesga o no.

Por último, las informaciones desde Argentina apuntan a que Emiliano Dibu Martínez será titular y que llegará en condiciones de la fractura de su dedo, pese a que en el último entrenamiento se lo vio con una dolencia en la zona mientras se lo exigía.

En cuanto al mediocampo, no hay duda de que Scaloni repetirá a los mismos futbolistas que sostuvo en gran parte de las Eliminatorias Sudamericanas, conformado por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada.

La posible formación de Argentina para el debut en el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.