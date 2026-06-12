Mundial 2026: José María Giménez volvió a entrenar con normalidad y puede llegar al debut de la selección uruguaya contra Arabia Saudita

José María Giménez volvió a entrenar a la par del plantel de la selección uruguaya este viernes, y no está descartada su presencia en el partido ante Arabia Saudita del próximo lunes 15, en el debut celeste en el Mundial 2026 .

En las últimas horas el capitán de la celeste subió una foto entrenando en el hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen , donde la selección de Marcelo Bielsa se hospedara durante el Mundial.

Es la primera vez que "Josema" entrena con el plantel en cancha desde la llegada a México , el pasado miércoles. Ese día el zaguero solo hizo bicicleta en el gimnasio ubicado al costado de la cancha de entrenamiento, y este jueves no participó de las prácticas de los titulares y los suplentes , pero después realizó algunos trabajos en solitario en cancha.

Según informó en una entrevista con distintas radios el director de Selecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Jorge Giordano, el zaguero sufrió "llagas y gripe", algo que le impidió entrenar con normalidad.

José María Giménez en el entrenamiento de la selección uruguaya en Playa del Carmen

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Esto llegó en el final de su recuperación del esquince de tobillo de alto grado que sufrió un mes atrás, por el que ya había llegado con lo justo a los entrenamientos con la selección.

Consultado sobre si el capitán de la celeste estaba descartado para el debut celeste, Giordano contestó: "No sé qué hará el entrenador, pero me parece que puede estar para el primer partido".

Si Josema está a la orden, los únicos jugadores que no estarán para el encuentro ante Arabia serán Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta.

El primero se recupera del micro desgarro que sufrió en los últimos días de entrenamientos en el Complejo Celeste, mientras que el segundo continúa su recuperación de la fractura de clavícula que sufrió a fines de abril con el Flamengo, junto con el desgarro que también contrajo entrenando con la selección.