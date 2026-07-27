¿Cuánto cuesta perder a un científico en Uruguay? El debate que planteó el Clemente Estable ante la supresión de vacantes en la Rendición de Cuentas

La pérdida de un científico uruguayo equivale a perder US$250 mil. Es la pérdida de la posibilidad de un retorno tres o cuatro veces mayor. Es, también, la pérdida de 15 años de inversión en formación científica.

Así lo argumentaron las autoridades del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) en el Parlamento, donde pidieron que no se eliminen 18 vacantes , previstas en el artículo 285 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas . Según advirtieron, la medida no solo afecta la estructura del instituto, sino que compromete la formación de nuevas generaciones de investigadores y profundiza el riesgo de fuga de talentos.

Ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, la presidenta del Consejo Directivo del IIBCE, Silvia Olivera , sostuvo que formar un investigador demanda más de 10 años y una inversión cercana a los US$250 mil .

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“Como parte de nuestros cometidos, también formamos a la próxima generación de científicas y científicos. (...) La pérdida de un científico o de una científica joven para el país —su formación lleva aproximadamente 11 años y se estima en US$ 250 mil , y el retorno es de 3 o 4 veces —, la pérdida de ese capital humano altamente especializado que se forma en el país es una pérdida significativa no solo a nivel institucional o de la Academia, sino también a nivel de todo el país”, resumió Olivera, según consta en la versión taquigráfica.

El reclamo en particular está vinculado a la supresión de 18 vacantes; una acción que contemplada en la Rendición de Cuentas que está en discusión actualmente. Las vacantes que proponen eliminar están estructuradas en tres tipos de roles: altos cargos; técnicos responsables de plataformas; y técnicos de apoyo. Según Olivera, los tres roles son “muy importantes” y, por consiguiente, su pérdida debilitaría "la estructura y el desempeño de la institución".

El vicepresidente del Consejo Directivo del IIBCE, José Sotelo, reforzó ese planteo al señalar que la eliminación de las vacantes “favorece la fuga de talentos” y reduce la capacidad de atraer a nuevas generaciones a la investigación: “El país necesita nuevos científicos”, enfatizó, según consigna la versión taquigráfica.

Durante la presentación, las autoridades del IIBCE detallaron que el instituto cuenta con 270 personas, pero solo el 19% ocupa cargos presupuestados. El resto del equipo que compone al instituto incluye contratos por horas docentes y contratos financiados por becas o proyectos.

“El costo anual de esas 18 vacantes es de $6,6 millones. Para la institución, $6,6 millones significa limitar la capacidad de respuesta, impedir la posibilidad de mejora de algunas de las personas que vienen trabajando y que se formaron en el instituto, y la capacidad de retener capital humano que se fue generando y especializando; estamos hablando de que el país pagó para formar y especializar a esas personas”, concluyó Olivera.

Respaldo político

Tras la exposición, legisladores de distintos partidos manifestaron su intención de trabajar para evitar la eliminación de las vacantes.

La diputada del Partido Colorado Elianne Castro afirmó que existe “una gran unanimidad” entre los partidos sobre la importancia del instituto.

“Ayer (por el jueves pasado) estuvo el ministro de Educación y Cultura y hubo una gran unanimidad de parte de quienes intervenimos y de todos los partidos que destacaron la importancia del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable; hay una disposición de todos en trabajar para que no se supriman estas 18 vacantes. El ministro y todo su equipo lo recibió de muy buena manera, y confían en que nosotros vamos a trabajar en la reasignación”, sostuvo Castro, según apunta la versión taquigráfica.

En la jornada anterior, Mahía había reconocido que compartía la "preocupación" por el instituto. "Si el Parlamento, como tal, en sus dos cámaras, tiene posibilidades de mejorar esta situación, para nosotros será bienvenido", sostuvo el ministro, según consta en la versión taquigráfica de la comisión del jueves pasado.

El viernes, en tanto, la diputada nacionalista Adriana Balcarcel afirmó que Uruguay debe seguir apostando a la investigación y advirtió que la reducción de vacantes podría agravar la emigración de científicos.

“Hay que seguir apostando a la investigación y colocar a Uruguay, como siempre se lo ha colocado, a través del Clemente, en lo más alto”, expresó.

En representación de la bancada oficialista, el diputado Alejandro Zavala aseguró que existe voluntad política para encontrar una salida que evite el impacto de la medida. El legislador diferenció la situación de las vacantes de ascenso —que calificó como el problema “más acuciante” porque afecta la carrera de los investigadores que ya trabajan en el instituto— de las vacantes de ingreso, y afirmó que el oficialismo buscará una solución para ambas, en especial, para que los cargos de ingreso también resulten atractivos para quienes hoy están contratados.

Días atrás, en una comparecencia ante la misma comisión, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez también había criticado la supresión de los cargos dado que “la ciencia y la tecnología eran temas centrales para el gobierno”.

“Más allá de los cambios y la estructura, parece que tan centrales no eran. No solamente no se llenan las vacantes, sino que se eliminan en el Instituto Clemente Estable. Creo que hay que explicar eso”, había afirmado Rodríguez ante un equipo invitado del Ministerio de Economía y Finanzas, del que formó parte también el ministro Gabriel Oddone.