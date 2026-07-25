Nafta y gasoil para agosto: el fin de la tregua en Medio Oriente vuelve a poner presión sobre los combustibles

La tregua en la guerra de Medio Oriente duró poco, la guerra está vigente de nuevo y la incertidumbre volvió a impactar en los precios internacionales del petróleo . También en las últimas semanas, los precios de los refinados en el Golfo de México, en EE. UU. —referencia para Uruguay— registraron una tendencia al alza.

Esa mala noticia volverá a estar sobre la mesa en los próximos días, cuando el Poder Ejecutivo tenga que hacer las cuentas para definir las tarifas de los combustibles que regirán en agosto.

Tras el alivio registrado en los precios de los refinados durante junio , las cotizaciones spot diarias retomaron la tendencia al alza en julio —con mayor volatilidad en el caso del gasoil—, reflejando el impacto inmediato de la inestabilidad internacional en esa paramétrica.

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Los datos de la Administración de Información de Energía (EIA), procesados por El Observador, muestran que en los 25 días de la ventana de medición vigente —entre el 26 de junio y el 20 de julio— el valor medio para el símil de la nafta uruguaya en la costa del Golfo de México, en EE. UU., subía alrededor de 3% en comparación con el promedio mensual anterior. Para la nafta Súper 95, la más consumida en el país, la Ursea toma el precio promedio de dos tipos de gasolinas: CBOB Regular 87 y CBOB Premium 93.

Para el gasoil, la referencia es el precio del Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD 62). Hasta la fecha, el valor promedio del litro se encarecía casi un 5% en la comparación con el mes móvil anterior.

Los valores mencionados en esta nota son una aproximación a las últimas tendencias del mercado internacional y tienen en cuenta dos variables centrales: la dinámica diaria de los precios en dólares en EEUU y el valor del tipo de cambio a nivel local, que en promedio no tuvo grandes cambios.

En las próximas horas se conocerá el informe de Ursea con datos de la ventana de medición del mes móvil completo, cuyos resultados no necesariamente serán trasladados de forma lineal a los precios al público.

Precios locales

En julio, la nafta Súper 95 bajó 5% y se vendió a $ 88,67. La tarifa estuvo levemente por debajo del precio de venta al público de referencia —que incluye PPI ex planta, los impuestos, el factor de ajuste y otros componentes, como fletes y bonificaciones— calculado por Ursea, que fue de $ 90,59.

Por su parte, el gasoil 50S también se abarató 5% y se comercializó a $ 58,68 por litro. Ese producto se ubicó $ 8 por debajo de la referencia calculada por la Ursea para surtidor.

Cabe recordar que, tras los fuertes picos del semestre —donde el Brent pasó de US$ 70 en febrero a superar los US$ 110 en marzo—, el gobierno debió implementar tarifas por debajo del Precio de Paridad de Importación (PPI) para mitigar el impacto local. Como resultado de ese esquema, entre abril y junio Ancap resignó ingresos por US$ 80 millones.

Petróleo al alza

En los últimos días, el precio del petróleo crudo subió y volvió a tocar los US$ 100 por barril, alcanzando su nivel más alto desde principios de junio ante la creciente preocupación por interrupciones en el suministro global.

La tensión escaló luego de que los hutíes atacaran dos petroleros sauditas en el Mar Rojo para hacer cumplir un bloqueo. En respuesta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Teherán y al grupo yemení con un "castigo militar importante" y advirtió que evaluaba un "ataque masivo" contra Irán, según informó Trading Economics.

A esto se sumó la decisión de Kazajistán de suspender sus exportaciones de crudo por el Caspian Pipeline Consortium tras ataques con drones, junto con una fuerte caída del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, según reportó Bloomberg. Con estos factores, los precios acumulan un alza cercana al 40% respecto a los niveles de inicios de mes.

Aun así, el mercado experimentó una corrección el viernes: el crudo cayó un 5% hasta unos US$ 88 por barril ante gestiones diplomáticas de Pakistán y China para acercar a EEUU e Irán. Pese a este respiro, la semana cerró con un incremento acumulado del 7%, marcada por la 13ª noche consecutiva de ataques estadounidenses en infraestructura iraní y las advertencias de Trump.

Si bien el impacto está lejos de los peores momentos del año, cuando el crudo superó los US$ 110, la nueva escalada vuelve a encender las alarmas sobre los costos y marca un nuevo desafío para el margen de maniobra del Ejecutivo de cara a agosto.