Un niño asesinado, cinco heridos y una posible venganza narco por quíntuple homicidio: qué se sabe del tiroteo en Parque Rodó

Un niño de 12 años murió y otras cinco personas resultaron heridas tras un ataque a balazos ocurrido durante la madrugada de este viernes en la zona de las canteras del Parque Rodó , donde se desarrollaba un encuentro de motos y autos en el que se realizaban picadas clandestinas . La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios y de la Fiscalía, que buscan identificar a los autores y establecer el móvil del hecho.

El ataque ocurrió poco después de la 01:00 de la madrugada , en el tramo de la rambla comprendido entre las canteras y el Club de Golf , un punto donde desde hace años vecinos denuncian la realización de carreras ilegales y concentraciones de vehículos.

Videos registrados por asistentes , a los que accedió El Observador, muestran una intensa ráfaga de disparos que provocó la inmediata dispersión de decenas de personas que participaban del encuentro.

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Un niño de 12 años fue asesinado y otras cinco personas resultaron heridas tras balacera durante picadas en Parque Rodó

En las primeras horas de la investigación surgió como una de las líneas de trabajo una posible vinculación de varias de las víctimas con un grupo delictivo de Villa Española.

La principal hipótesis apunta a una venganza entre bandas criminales

Con el paso de las horas, la Policía reforzó como principal hipótesis que la balacera esté vinculada a una represalia entre organizaciones criminales enfrentadas por el control del narcotráfico en ese barrio.

Fuentes policiales indicaron que el niño de 12 años fallecido pertenecía a la familia Puglia y que varias de las otras víctimas también integran ese grupo, una banda que mantiene vínculos con la organización conocida como "Los Albín".

Según la línea de investigación, el ataque podría ser una venganza por el quíntuple homicidio ocurrido días atrás en el barrio El Monarca, hecho que volvió a recrudecer el enfrentamiento entre "Los Albín" y la banda de "Los Suárez".

No obstante, los investigadores aclaran que esa hipótesis continúa siendo analizada y que aún no hay una confirmación oficial sobre el móvil de la balacera.

Cómo llegaron los heridos al Hospital Pasteur

Según el parte policial, sobre la 01:33 ingresó al Hospital Pasteur una camioneta Volkswagen Nivus que trasladaba a tres personas heridas de bala: dos menores de edad y un hombre de 22 años. Todos presentaban múltiples heridas de arma de fuego y fueron asistidos de inmediato por el personal médico.

Minutos después llegó un segundo vehículo particular, un Volkswagen Golf GTI, que trasladaba a un hombre de 54 años, también con múltiples heridas de arma de fuego.

Otro hombre de 26 años también resultó herido y los cinco lesionados fueron diagnosticados con heridas de bala al momento de su ingreso al centro asistencial.

El niño murió pocos minutos después de ingresar

Sobre la 01:50 los médicos constataron el fallecimiento del niño de 12 años, una de las víctimas del ataque.

Los otros tres heridos atendidos en el Hospital Pasteur tienen 14, 22 y 54 años. De acuerdo con el parte policial, los pacientes de 22 y 54 años quedaron internados en salas de reanimación debido a la gravedad de las lesiones.

Fuentes del Ministerio del Interior habían informado previamente a El Observador que otras dos personas, de 26 y 30 años, también resultaron heridas y fueron trasladadas a otro centro de salud.

Hallaron una moto baleada y la Policía Científica trabaja en el lugar

Como parte de las actuaciones, la Policía ubicó en la intersección de Rambla Presidente Wilson y Cachón una motocicleta de alta cilindrada, sin matrícula, que presentaba impactos de arma de fuego.

En el lugar también fueron encontradas vainas y otros indicios balísticos, que fueron preservados para las pericias.

Personal de la Dirección Nacional de Policía Científica trabaja en el relevamiento de la escena, mientras que la investigación quedó a cargo del área de Hechos Complejos, que procura reconstruir la secuencia del ataque e identificar a los responsables.

La investigación sigue en curso

La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios y de la Fiscalía, que trabajan para reconstruir la secuencia del ataque, identificar a los autores y establecer el motivo de la balacera.

Entre las actuaciones previstas se encuentran el análisis de registros de cámaras de seguridad, los videos tomados por personas que estaban en el lugar y la toma de declaraciones a testigos del hecho.

El episodio volvió a poner en el centro de la discusión las picadas clandestinas en la zona de las canteras del Parque Rodó. Pese a los operativos realizados en distintas oportunidades por la Policía y la Intendencia de Montevideo para intentar controlar estas concentraciones, los encuentros continúan realizándose de forma periódica.