Abogado uruguayo de Sebastián Marset dice que es "imperativo" que se reúna con su cliente antes del juicio en Estados Unidos

Santiago Moratorio , el abogado uruguayo del narcotraficante Sebastián Marset , aseguró que es "imperativo" que se reúna con su cliente previo al juicio en Estados Unidos , país en el que está preso desde marzo por acusaciones como narcoterrorismo .

" Es imperativo que me reúna con el señor Marset en Estados Unidos (EE.UU) y tenga una conversación privilegiada abogado-cliente con él sobre sus asuntos legales en Uruguay y en otros lugares. Y cómo el caso criminal en Estados Unidos puede afectarlo ", explicó Moratorio entrevistado por el semanario Búsqueda.

"También quisiera tener una conversación privilegiada abogado-cliente con el señor Marset sobre su situación legal en Estados Unidos. Aun cuando no soy un abogado americano, tengo una relación profesional extensa con él y él ha confiado en mi juicio y consejo legal”, añadió el defensor.

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En diálogo con el citado medio, el abogado sostuvo que no puede mantener una conversación privada con su cliente porque todas las llamadas que entran a la cárcel "son monitoreadas" y que sus comunicaciones escritas "pueden ser revisadas por el gobierno" .

Moratorio quiere "comunicarse libremente" con Marset y proveerle su asesoramiento legal. El mismo medio de comunicación informó que los defensores del narco le solicitaron a la Justicia norteamericana que Moratorio pueda tener una reunión privada con el detenido.

El Centro de Detención de Alexandría, ubicado en el estado de Virginia, le negó a Moratorio la posibilidad de reunirse de manera privada con su cliente, informó Búsqueda.

"Las visitas legales solicitadas son necesarias por múltiples razones, entre ellas la oportunidad de que el abogado Moratorio analice con el acusado las posibles consecuencias de su caso penal en EE.UU en relación con otros cargos penales que enfrenta en terceros países", dice el documento firmado por los abogados norteamericanos dirigidos a la Justicia de este país.

El martes la Justicia boliviana concedió prisión domiciliaria a Tatiana Marset. La hermana del narco permanecía con prisión preventiva desde marzo de este año en la cárcel de Palmasola de Bolivia.