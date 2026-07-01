Marset se declaró "no culpable" de los nuevos cargos que incluyen narcoterrorismo y lavado

El narco uruguayo Sebastián Marset protagonizó este miércoles una nueva audiencia en el juzgado Distrito Este de Virginia de Estados Unidos en la que se declaró no culpable de los nuevos cargos que le imputó la fiscalía y que incluyen narcoterrorismo , " conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos" y lavado de dinero.

Su abogado Santiago Moratorio dijo a El Observador que la audiencia que se realizó fue la de status conference (audiencia de control de trámite) y arraignment (audiencia de formalización de cargos), en la cual su cliente se declaró no culpable de los nuevos cargos. Además, se fijó el cronograma procesal correspondiente, como informó Eduardo Preve en X.

La nueva acusación liderada por el fiscal federal adjunto Anthony T. Aminoff , agregó " conspiración narcoterrorista" , "conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos" y "lavado de dinero".

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El cargo de "conspiración narcoterrorista" abarca el período comprendido entre 2018 y el 13 de marzo de 2026, día en que Marset fue arrestado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y trasladado a Estados Unidos.

La acusación de los fiscales señala que Marset es el "líder de una organización transnacional de narcotráfico y lavado de dinero", también conocida como el Primer Cartel Uruguayo, que traficaba cocaína obtenida en Perú, Bolivia y Colombia y la enviaba principalmente a través de puertos de Brasil, Paraguay y Uruguay hacia Europa occidental, en particular a Portugal, España, Países Bajos y Bélgica.

En relación al lavado, la fiscalía señala que los mecanismos utilizados incluían grandes movimientos de euros en efectivo, ingresados al sistema financiero internacional mediante facturas falsas de empresas europeas y mediante criptomonedas.

Agrega que uno de los colaboradores de Marset, el uruguayo Ezequiel Santoro, condeado por Estados Unidos a 15 años de prisión por lavar alrededor de US$ 11 millones, junto a otro cómplice lavaron "cientos de millones de dólares" para Marset, transfiriendo fondos a través del sistema financiero internacional, incluyendo bancos corresponsales en Estados Unidos, para financiar la compra de más cocaína en Perú y Bolivia.

Acusación incluyó asesinato y la amenaza a la fiscal Ferrero

El documento del fiscal le atribuye hechos violentos a Marset "que implicaron el uso de armas, artefactos peligrosos, armas de fuego y explosivos, se llevaron a cabo con fines que iban más allá del mero beneficio económico personal".

Afirmó que en setiembre de 2020, "Marset disparó y mató personalmente a un cómplice porque creía que este estaba conspirando contra él y la organización". Y el 12 de setiembre de 2021, en Asunción, Paraguay, "Marset ordenó el asesinato de un integrante de su organización porque creía que este estaba cooperando con las autoridades".

Con respecto a hechos en Uruguay, la Fiscalía incluyó el atentado con una granada en la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y al día siguiente, ordenó a un cómplica a que "enviara un mensaje de texto amenazante a un fiscal uruguayo involucrado en investigacioanes de narcotráfico", dijo en relación a la fiscal Mónica Ferrero. "El mensaje decía, en esencia, que las fuerzas del orden debían respetar a PCU para prevenir nuevos actos violentos por su parte, y que si las fuerzas del orden les dificultaban las cosas al PCU, este les dificultaría las cosas a las fuerzas del orden", afirmó.

Por último, señaló la acusación que cuando un agente de la DEA lo contactó en marzo de 2025 para sugerirle que se entregara, Marset respondió con una amenaza.