Cantidad de vínculos laborales con el Estado aumentó en 2025: ¿en qué organismos creció la plantilla?

La cantidad de vínculos laborales con el Estado creció un 1,4% respecto a 2024, lo que se traduce en 4.473 vínculos más en el último año, según el informe de Servicio Civil en la Rendición de Cuentas .

Esos nuevos vínculos se dividen entre 4.204 funcionarios públicos nuevos y otros 269 que tienen otro tipo de vínculo. En total, hay 305.097 vínculos laborales con el Estado.

“Si se analizan las variaciones por organismo, se observa que 29 tienen menos vínculos de funcionarios públicos, 13 aumentaron y 23 permanecieron igual. En cuanto a la variación de vínculos de no funcionarios, 22 organismos informan un aumento en la cantidad de vínculos, 34 una disminución y 9 se mantuvieron”, dice el informe.

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La Oficina Nacional de Servicio Civil agrega que el Poder Ejecutivo presentó una disminución de 133 vínculos y que el Ministerio de Economía (-174) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (-130) fueron los que registraron mayores reducciones. En el extremo opuesto, el Ministerio de Defensa Nacional tuvo un aumento de 624 vínculos.

Sin embargo, el mayor aumento se dio en los organismos del artículo 220 de la Constitución (servicios descentralizados, entes autónomos, Poder Judicial, TCA, Corte Electoral, TC). Y en ese grupo destaca particularmente la Administración Nacional de Educación Pública que sumó 3.787 vínculos (mayoría de docentes efectivos en Secundaria) y la Administración de Servicios de Salud del Estado con 853 nuevos funcionarios públicos.

A nivel de Intendencias, la de Durazno (con 243 nuevos vínculos) y la de Tacuarembó (194) encabezan la lista de los que sumaron más vínculos mientras que Montevideo (-165) y Canelones (-121) están en el otro extremo.

A largo plazo

Al mirar la evolución histórica de los vínculos laborales queda claro que los 305.097 actuales son el número más alto de la serie histórica (desde 1995).

Entre 1995 y 2004 hubo una reducción de los funcionarios públicos y un aumento de otro tipo de vínculos.

“En 2005 se deroga la normativa que suspendía el ingreso de funcionarios a la Administración Pública mediante el Art. 10 de la Ley N° 17.930 (23/12/005). Este cambio se manifiesta en un incremento de vínculos de funcionarios públicos a partir de 2005 y hasta 2019, con excepción del año 2015”, dice el informe.

Uno de los cambios que se hizo en ese momento fue regularizar a aquellas personas que estaban trabajando para el Estado desde antes de 2001 con carácter permanente en régimen de dependencia pero que su vínculo inicial con el Estado se “hubiera desvirtuado”. Eso generó más de 6 mil funcionarios nuevos.

En 2020 y 2021 disminuyeron los funcionarios ya que el gobierno de Luis Lacalle Pou estableció la prohibición de rellenar las vacantes generadas en 2019 y solo permitió volver a designar un tercio de las generadas en 2021.

Sin embargo, a partir de 2022 volvió a aumentar la cantidad de funcionarios.

Respecto a los no funcionarios, la cantidad aumentó entre 1995 y 2005 salvo casos puntuales mientras que en 2006 se da una importante caída por las regularizaciones mencionadas. Luego tienen una evolución irregular con algunas caídas por regularizaciones puntuales pero desde 2021 la tendencia es al alza.

“Los vínculos sin calidad de funcionarios públicos vuelven a aumentar a partir de2021, incrementándose también, por quinto año consecutivo, en 2025”, dice el informe.

En la suma de funcionarios y otro tipo de vínculos, el número viene creciendo desde 2021.

El análisis, dice el informe, “amerita una división del períodos en tres”: de 1995 a 2004, de 2005 a 2019 (primeros tres gobiernos frenteamplistas) y de 2020 a la actualidad.

En el primer período mencionado, la cantidad cae un 12% y los organismos que más pierden son los ministerios de Transporte y Obras Públicas y el de Industria.

“Por el contrario en el Poder Judicial, Seguridad y Comunicaciones aumenta el número de vínculos de funcionarios. En el caso del Poder Judicial, organismo que fue exceptuado de las normas que restringieron el acceso a la función pública, el ascenso es del 15%. En Seguridad aumentan 7,4% y en Comunicaciones 2,2%”, explica el informe.

En 2005 se quiebra la tendencia, se vuelve a habilitar el ingreso al Estado y eso se mantiene hasta 2019. En 2020 y 2021 hay una caída y a partir de 2022 vuelven a crecer.

“Los grupos que presentan un mayor crecimiento en relación a su cantidad de vínculos de funcionarios públicos en el último subperíodo han sido Salud Pública, Sistema de Justicia, Órganos de contralor, Educación, Cultura y Deporte y Seguridad. Los grupos que presentan una mayor disminución en su cantidad de vínculos de funcionarios públicos son: Transporte y Obras Públicas, Trabajo y Seguridad Social y Comunicaciones”, agrega el informe.