Duro cuestionamiento de la Federación Rural al Estado y lo que espera del gasoil, del dólar y del 1% municipal

"El productor no puede seguir financiando la pérdida de competitividad del país" , expresó la Federación Rural (FR) , cuyas autoridades se reunieron este lunes, como sucede habitualmente, y elaboraron un comunicado en el que se denuncia que "el Estado gasta más de lo que recauda" .

En un documento titulado "Es tiempo de señales para el crecimiento" , la FR señala que la reciente caída de la cotización internacional del petróleo vuelve a poner sobre la mesa una realidad que la gremial presidida por Rafael Normey viene señalando desde hace años: "Los costos que enfrentan los productores uruguayos continúan muy por encima de los de nuestros competidores" .

Se detalla que mientras el precio internacional del crudo retrocede, "el gasoil en Uruguay mantiene valores que siguen castigando la producción nacional" .

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"El combustible es un insumo esencial para el agro, el transporte y toda la cadena productiva. Cada peso de sobrecosto termina afectando la competitividad, la inversión y el desarrollo del interior del país", se expone en el comunicado.

El valor del gasoil

El precio del Gasoil 50S en Uruguay pasó de $ 48,90 por litro en febrero a $ 61,76 por litro desde el 1° de junio, lo que representa un incremento de 26,3% en apenas tres meses, cuando el precio debería ubicarse en valores cercanos a los registrados en abril de 2026, $ 50,63 por litro, según la FR.

El sector productivo espera que la baja internacional sea trasladada de forma clara y transparente al precio final El sector productivo espera que la baja internacional sea trasladada de forma clara y transparente al precio final

La entidad ruralista entiende que detrás de los desequilibrios mencionados existe una causa estructural: un déficit fiscal persistente que obliga al país a financiar gasto mediante endeudamiento.

"No es razonable que el peso de estos desajustes recaiga sistemáticamente sobre los sectores productivos. Uruguay necesita un Estado eficiente, austero y enfocado en generar condiciones para producir más y mejor, en lugar de seguir aumentando los costos de quienes sostienen la economía real. Sin producción no hay exportaciones. Sin exportaciones no hay empleo de calidad ni desarrollo sostenible", es otra de las reflexiones comunicadas.

La FR y un dólar "estancado"

La situación expuesta, entiende la FR, "produce un atraso cambiario que continúa erosionando la rentabilidad de las empresas agropecuarias. Mientras los costos internos aumentan de forma constante, el dólar permanece prácticamente estancado, profundizando la pérdida de competitividad de quienes producen para exportar. Esta realidad no es una preocupación teórica, es un problema concreto que afecta a miles de productores, compromete inversiones, dificulta el recambio generacional y limita el crecimiento de las economías del interior".

El 1% municipal

Otro tema en el que se puso el foco, nuevamente, es el del impuesto departamental a la comercialización de semovientes. Para la FR es "hora de resolver una injusticia histórica: el 1% municipal".

A pocos días de cumplirse el plazo previsto para adoptar una resolución definitiva sobre el denominado 1% municipal la gremial "reafirma su histórica posición: este tributo carece hoy de justificación técnica, económica y jurídica".

"Tras más de seis décadas de vigencia, su eliminación no constituye un privilegio para el productor rural, representa simplemente la corrección de una injusticia que el sector viene soportando desde hace generaciones. Confiamos en que las autoridades estarán a la altura de este momento y darán una señal clara de respaldo a quienes producen y mantienen vivo el interior del país. ¡El campo necesita señales claras!", se expuso sobre este tema.

Lo que Uruguay necesita

Finalmente, se expresa que "Uruguay necesita menos costos, menos burocracia y menos presión fiscal. Necesita más competitividad, más inversión y más confianza en quienes producen. Desde Federación Rural seguiremos defendiendo con firmeza los intereses de los productores y reclamando las condiciones necesarias para que el agro continúe siendo motor del desarrollo nacional. Porque cuando al productor le va bien, le va bien al Uruguay".

El comunicado de la Federación Rural