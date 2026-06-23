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Inglaterra vs. Ghana, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel buscará consolidar su racha positiva tras imponerse 4 a 2 ante Croacia.

23 de junio de 2026 13:36 hs
Inglaterra vs. Ghana EN VIVO

Inglaterra vs. Ghana EN VIVO

La Selección de Inglaterra enfrentará este martes 23 de junio a Ghana correspondiente a la segunda fecha del Grupo L de la Copa del Mundo FIFA 2026.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel buscará consolidar su racha positiva tras imponerse 4 a 2 ante Croacia.

"Bukayo está mejorando cada vez más. Se mueve con cada vez ‌más soltura. Ya no siente dolor. Ha podido completar nuestras dos sesiones de entrenamiento de los últimos dos días al máximo nivel, así que ‌está listo para jugar, aunque no les diré si empezará en el banquillo", señaló el entrenador alemán al ser consultado por el estado del centrocampista Bukayo Saka.

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Dónde ver Inglaterra vs. Ghana: transmisión EN VIVO

El partido entre Inglaterra vs. Ghana por la segunda fecha del Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará hoy martes 23 de junio desde las 17 horas (hora Uruguay) en el estadio de Boston.

Inglaterra vs. Ghana

  • Hora: 17 horas
  • Estadio: Boston
  • Árbitro: Said Martínez
  • Transmisión EN VIVO: Canal 5, Disney y Dsports

Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy martes 23 de junio y a qué hora?

  • 00:00 – Jordania vs. Argelia – Grupo J (hora Uruguay) FINALIZADO
  • 14:00 – Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K (hora Uruguay)
  • 17:00 – Inglaterra vs. Ghana – Grupo L (hora Uruguay)
  • 20:00 – Panamá vs. Croacia – Grupo L (hora Uruguay)
  • 23:00 - Colombia vs. RD Congo – Grupo K (hora Uruguay)

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