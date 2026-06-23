Inglaterra vs. Ghana, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

La Selección de Inglaterra enfrentará este martes 23 de junio a Ghana correspondiente a la segunda fecha del Grupo L de la Copa del Mundo FIFA 2026.

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El conjunto dirigido por Thomas Tuchel buscará consolidar su racha positiva tras imponerse 4 a 2 ante Croacia.

Creating that team spirit pic.twitter.com/zaD0yRC52o — England (@England) June 23, 2026

"Bukayo está mejorando cada vez más. Se mueve con cada vez ‌más soltura. Ya no siente dolor. Ha podido completar nuestras dos sesiones de entrenamiento de los últimos dos días al máximo nivel, así que ‌está listo para jugar, aunque no les diré si empezará en el banquillo", señaló el entrenador alemán al ser consultado por el estado del centrocampista Bukayo Saka.