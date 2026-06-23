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"No son los militares en la calle", dijo ministra de Defensa sobre vehículos del Ejército que patrullarán con la Policía

Lazo describió al convenio que se plantea como una "cooperación con vehículos para que la Policía cumpla con su rol en seguridad pública en aquellos lugares donde es más complejo ingresar"

23 de junio de 2026 14:12 hs
Sandra Lazo en el Día del Ejército. El ejército celebra 215 aniversario, en un acto protocolar y desfile militar, Comando del ejército.&nbsp;

Sandra Lazo en el Día del Ejército. El ejército celebra 215 aniversario, en un acto protocolar y desfile militar, Comando del ejército. 

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Lazo señaló en una entrevista con Radio Impacto de Río Negro que la cooperación prevista "no pasa por encima de ningún precepto constitucional", algo que había advertido, por ejemplo, el diputado blanco Pablo Abdala.

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"Tenemos muy claro cuál es el rol de la defensa nacional y cuál es el rol del Ministerio del Interior en la seguridad pública. ¿Tenemos algo para aportar en cuanto a herramientas o vehículos? Sí. Serán estos o serán otros, porque hay una cuestión de operabilidad de los mismos, hasta de tamaño para ingresar en algunos lugares", sostuvo la ministra de Defensa Nacional.

Lazo criticó que el tema se haya disparado "por un lugar que no era el correcto", porque sostuvo que "no son los militares en la calle", ya que esa "no es su misión".

La ministra describió al convenio como una "cooperación con vehículos para que la Policía cumpla con su rol en seguridad pública en aquellos lugares donde es más complejo ingresar".

"Pero no estamos hablando ni de militares, ni de hombres en la calle, sino simplemente de las herramientas", señaló.

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