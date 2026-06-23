"No son los militares en la calle", dijo ministra de Defensa sobre vehículos del Ejército que patrullarán con la Policía

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo , defendió la cooperación que se prevé entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional , luego de que el ministro del Interior, Carlos Negro, anunciara en el Parlamento que vehículos del Ejército Nacional patrullarán los barrios más peligrosos junto a policías .

Lazo señaló en una entrevista con Radio Impacto de Río Negro que la cooperación prevista " no pasa por encima de ningún precepto constitucional" , algo que había advertido, por ejemplo, el diputado blanco Pablo Abdala.

Así son los vehículos blindados Mamba MK-7 del Ejército que la Policía utilizará para patrullar barrios con alta incidencia criminal

"Tenemos muy claro cuál es el rol de la defensa nacional y cuál es el rol del Ministerio del Interior en la seguridad pública. ¿Tenemos algo para aportar en cuanto a herramientas o vehículos? Sí. Serán estos o serán otros, porque hay una cuestión de operabilidad de los mismos, hasta de tamaño para ingresar en algunos lugares", sostuvo la ministra de Defensa Nacional.

Lazo criticó que el tema se haya disparado "por un lugar que no era el correcto", porque sostuvo que "no son los militares en la calle", ya que esa "no es su misión".

La ministra describió al convenio como una "cooperación con vehículos para que la Policía cumpla con su rol en seguridad pública en aquellos lugares donde es más complejo ingresar".

"Pero no estamos hablando ni de militares, ni de hombres en la calle, sino simplemente de las herramientas", señaló.