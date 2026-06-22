Así son los vehículos blindados Mamba MK-7 del Ejército que la Policía utilizará para patrullar barrios con alta incidencia criminal

Los vehículos blindados del Ejército Nacional que utilizará la Policía para patrullar barrios con "mayor incidencia de criminalidad" son los Mamba Recuperador MK-7 , recientemente donados por Estados Unidos.

Considerados fundamentales para la asistencia de otros blindados en el terreno, los MK-7 fueron diseñados para operar en entornos amenazados por minas y artefactos explosivos improvisados, manteniendo la potestad de maximizar sus capacidades de rendimiento.

Con motores de 6.5 litros refrigerados por aire, disponen de una transmisión Allison 2500SP y tracción total de 2 velocidades.

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Presentan también una pendiente del 70 % y una profundidad de vadeo de 1 metro . Equipados con protección contra explosiones STANAG 4a/4b y blindaje balístico B7, proporcionan una seguridad superior contra artefactos explosivos improvisados (IED) y munición de alto calibre, mientras que su casco reforzado y sus asientos resistentes a minas ofrecen una gran protección a la tripulación en las condiciones más adversas.

Según reseña su fabricante Osprea, las unidades donadas por Estados Unidos se adaptan a múltiples funciones y, al mismo tiempo, mantienen un sistema de logística y soporte unificado. Su interior modular permite una rápida configuración en:

Porta tropas.

Vehículo de mando y control.

Ambulancia.

Vehículo de recuperación de emergencia.

Vehículo de eliminación de artefactos explosivos (EOD).

Vehículo con brazo interrogador de IED.

Las opciones adicionales, como el radar de penetración terrestre, mejoran las capacidades de detección de artefactos explosivos improvisados (EOD) y artefactos explosivos improvisados (IED).

Osprea

Estos vehículos fueron presentados por el Ejército en marzo en un acto que contó con la participación del general Mario Stevenazzi, el embajador de los Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, o la directora de Política de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional, Nadia Almeida.

"No solo mejora la capacidad operacional, sino que fundamentalmente garantiza la seguridad personal de los efectivos que lo van a emplear", destacó Stevenazzi durante el evento.

El anuncio de Carlos Negro en el Parlamento

En las últimas horas, según informó El Observador, se conoció a nivel público que el Ministerio del Interior trabajaba junto al Ministerio de Defensa Nacional en un convenio que permitirá a la Policía realizar patrullajes en las "zonas con mayor incidencia de criminalidad" en vehículos del Ejército Nacional.

"Estamos trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional que está muy avanzado para que en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional que están afectados a este tipo de operaciones", señaló Negro durante su concurrencia a la comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes, según informó Búsqueda en primera instancia y según surge de la versión taquigráfica de la sesión.

El ministro señaló que los vehículos "son doce en total" y que estarán "a cargo como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional".