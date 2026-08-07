Defensor Sporting vendió a Mauricio Amaro al Atlanta United de la MLS, y espera ingresos por hasta US$ 10 millones en tres transferencias

El mediocampista Mauricio Amaro fue confirmado como nuevo jugador del Atlanta United de la Major League Soccer ( MLS ) de Estados Unidos , que compró su pase a Defensor Sporting .

"¡El mayor de los éxitos Mauri y hasta la vuelta! Esta siempre va a ser tu casa", escribió Defensor en el tuit con el que anunció la venta de Amaro, por el que Atlanta pagó US$ 3,3 millones , de los cuales el equipo uruguayo recibirá la mitad, confirmaron fuentes del violeta a Referí.

Del restante 50%, un 30% (alrededor de US$ 1 millón) irá para dos empresas –su agencia de representación y la agencia que captó al jugador– y el restante 20% es para el futbolista.

Mauricio Amaro no seguirá en Defensor Sporting para continuar su carrera en la @MLS y jugar en el @ATLUTD . ¡El mayor de los éxitos Mauri y hasta la vuelta! Esta siempre va a ser tu casa. pic.twitter.com/TCzrcmOFdo

El club estadounidense informó en un comunicado que el uruguayo firmó contrato hasta la temporada 2028/2029 , con la opción de extenderlo por un año más. Ocupará un cupo sub 22 y una ficha extranjera mientras esperan recibir "su Certificado de Transferencia Internacional (ITC) y su visa P-1", dedicada específicamente a atletas.

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El director deportivo del Atlanta, Chris Henderson, valoró la posibilidad de contratar a un "joven talento" como Amaro. "Es un jugador que reforzará nuestro centro del campo gracias a su capacidad para disputar y recuperar balones, su competitividad y su habilidad para conducir el juego hacia adelante y romper líneas cuando tenemos la posesión. Esperamos darle la bienvenida al club", remarcó.

El equipo destacó que el centrocampista debutó a sus 17 años con la camiseta de Defensor en 2023, y desde entonces sumó 64 partidos con dos asistencias (sin goles), y obtuvo la Copa AUF Uruguay de 2024.

Our latest U-22 signing pic.twitter.com/SzilP6ZUrO — Atlanta United FC (@ATLUTD) August 7, 2026

Defensor Sporting podrá embolsar cerca de US$ 10 millones por tres transferencias

A los alrededor de US$ 1,6 millones que recibieron por Amaro, Defensor también percibirá otros US$ 4 millones por el pase de Facundo Bernal del Fluminense al Real Betis de España.

A esto, además, se suma el posible dinero que la institución violeta podría recibir por la transferencia de Patricio Pacífico al Barcelona.

El jugador uruguayo Facundo Bernal uno de los fichajes del Betis para esta temporada, se ejercita en el primer entrenamiento del equipo en su concentración en Harsewinkel (Alemania). Foto: EFE

Según informó Referí meses atrás, el uruguayo llegó al equipo B del Barcelona a principios de 2026 en una cesión sin cargo de seis meses, con una opción de compra de 1,6 millones de euros que se volverá obligatoria si juega diez partidos (con un mínimo de 30 minutos en cada uno de esos encuentros) con el filial.

Esta compra quedó trunca a muy poco de concretarse, debido a que en su séptimo partido con el Barcelona B el defensor se rompió los ligamentos cruzados, lesión por la que continúa en recuperación. Sin embargo, Barcelona renovó su préstamo, algo que desde su entorno valoraron como una muestra de confianza en el potencial del jugador.

A la adquisición inicial se le suman tres opciones de compras extra, de un 10% del pase cada una, las primeras dos por 400.000 euros y la tercera por 600.000. Además, su representante Germán Krasouski indicó que existen otros "bonos" si el jugador llega al primer equipo catalán que alcanzan los 800.000 euros.

"Si todo sale bien, estamos hablando de una transferencia que ronda los 3,8 millones de euros", afirmó el agente.

Si Defensor recibe la totalidad de ese monto, percibirá por los tres pases alrededor de US$ 9,4 millones, una cifra importante para un equipo en desarrollo de este país.