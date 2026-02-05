La interna del pase de Patricio Pacífico al Barcelona: el año bajo el radar, la "estricta confidencialidad" y la filtración que mostró la madurez del jugador

Este lunes el Barcelona , uno de los clubes más grandes del mundo, confirmó el fichaje de Patricio Pacífico , defensa de 20 años de Defensor Sporting . Sin embargo, el club español tenía en la mira al futbolista uruguayo hace un año , y los contactos habían comenzado, con total reserva hasta para el propio jugador , varios meses atrás.

Germán Krasouski , representante de Pacífico, relató a Referí que se enteró del interés del Barcelona hace cinco meses, con un llamado del presidente de Defensor Sporting, Diego Franzini, que le comunicó sobre la novedad, y le avisó sobre la "estricta confidencialidad" que pidió el club español para negociar.

Franzini (que cuando recibió esa oferta recién había asumido su cargo) dijo a Referí que en principio tomaron el interés de Barcelona "como un sondeo más", ya que en las primeras conversaciones el conjunto español buscaba solo un préstamo sin cargo , y luego solo sumaron una opción de compra de 500.000 euros . "Al principio no era atractivo, hasta setiembre, cuando comenzó a avanzar".

Algo que sorprendió a Defensor y al representante fue el nivel de conocimiento que tenían de Pacífico en Barcelona.

"Lo tenían analizado al derecho y al revés. Nos consultaron más que nada sobre el pasaporte comunitario, que lo tenía al día", dijo a Referí Miguel Franco, vicepresidente de Defensor. "Nos dábamos cuenta en los detalles. No analizaban cosas convencionales. Nos compartieron un partido de Copa Uruguay y mostraban cosas no destacadas, movimientos de Patricio, la forma de hablar", expresó por su parte Franzini.

A pocos días de que se concretara el pase, representante, jugador y dirigentes violetas se reunieron por zoom con el equipo de Scouting (ojeo) del Barcelona, dirigido por el portugués João Amaral, donde se enteraron que Pacífico llamó la atención de los ojeadores del club "en el último Sudamericano Sub-20", disputado entre enero y febrero de 2025.

20250129 FBL - SOUTHAM - U20 - URU - PER Uruguay's defender #06 Patricio Pacifico (R) celebrates scoring his team's second goal during the 2025 South American U-20 football championship match between Uruguay and Peru at the Metropolitano de Lara stadium i Patricio Pacífico celebra su gol contra Perú en el último Sudamericano Sub-20 Foto: Edilzon Gamez / AFP

El defensa jugó los nueve partidos del torneo juvenil con la selección uruguaya, siete de ellos como titular y dos ingresando desde el banco, en los que anotó un gol y aportó una asistencia.

Según Krasouski, en esa reunión los funcionarios del Barcelona le explicaron al jugador que la principal virtud que destacan de él es su "polifuncionalidad" como zaguero y lateral izquierdo, que también mostró durante su paso por el primer equipo de Defensor, y "hasta le preguntaron si podía jugar de zaguero por derecha".

Krasouski también conversó con autoridades de primera línea del club, como el portugués Deco, exjugador y actual director deportivo del equipo, y Andrés Manzano, coordinador de las formativas del Culé.

Ellos le explicaron que querían adquirir al jugador para que comenzara jugando en el Barcelona B, y le explicaron la metodología del equipo: "Dijeron que todas las categorías entrenan el mismo sistema, y los jugadores del equipo B suben de forma constante a entrenar con el plantel principal", recordó.

La confidencialidad hasta con el propio jugador, y la filtración que mostró la madurez de Pacífico

Defensor aplicó la confidencialidad que le pidió el Barcelona hasta con el propio Pacífico. "La clave estuvo en la omisión, lamentablemente. Como no se podía difundir no se lo comunicamos a Pacífico. No porque lo fuera a decir, sino porque no queríamos comunicarle nada si no estaba cerrado. También podía afectar su deportividad. Se lo pedí a Germán (Krasouski) y compartió", recordó Franzini.

Las negociaciones avanzaron y en los últimos días de enero Krasouski viajó a Barcelona para cerrar los últimos detalles del pase. Cuando bajó del avión y prendió los datos de su celular, le llegaron cientos de mensajes. "Se había filtrado la noticia, desde Europa", contó.

El representante también recuerda que, en ese momento, notó algo que le demostró la "madurez" de Pacífico: "Cuando se filtró, ni me escribió. Solo me habló el padre para preguntarme si lo que salió era cierto, y le dije que sí".

Franco, por su parte, recordó que Pacífico estaba en un asado con amigos "y lo empezaron a llamar de todos lados". "Es un tema sensible. Empezar a jugar en Primera y que Barcelona te mire, da un poco de ansiedad", explicó.

Patricio Pacífico en Barcelona Patricio Pacífico en Barcelona, antes de que se concretara su pase Video: Sport

Con la posibilidad del pase ya difundida en las redes, club y representante debieron agilizar los pasos para cerrar el fichaje. Franzini marcó que cuando se conoció la filtración lo "llamaron enseguida" desde Barcelona y le dijeron: "Tenemos 48 horas o queda todo para el siguiente periodo de pases".

"Tampoco le dijimos eso al jugador. Era un peso nuestro, me pareció. Tampoco cuando hubo algún problema en la negociación cuando estuvimos en Barcelona", recordó el presidente de Defensor.

Los números del pase

El uruguayo llegó al equipo B del Barcelona en una cesión sin cargo de seis meses, con una opción de compra de 1,6 millones de euros que se volverá obligatoria si juega diez partidos (con un mínimo de 30 minutos en cada uno de esos encuentros) con el filial.

A eso se le suman tres opciones de compras extra, de un 10% del pase cada una, las primeras dos por 400.000 euros y la tercera por 600.000. Además, Krasouski indicó que existen otros "bonos" si el jugador llega al primer equipo catalán que alcanzan los 800.000 euros.

"Si todo sale bien, estamos hablando de una transferencia que ronda los 3,8 millones de euros", afirmó el representante.

Para Miguel Franco, esta es una transacción "histórica" para Defensor, a pesar de que la cesión sin cargo despertó algunas críticas de los hinchas en las redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelonaB/status/2018371990713778401?s=20&partner=&hide_thread=false Patricio Pacifico ja vesteix la samarreta blaugrana pic.twitter.com/GRIZ5uWqLv — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) February 2, 2026

Según el vice, Barcelona no pagó por Pacífico en este periodo debido al "Fair Play Financiero", que impide a los clubes de la UEFA tener más gastos que ingresos durante determinados periodos, pero varias autoridades de ese club le garantizaron que la intención del club es pagar su pase en seis meses (cuando ya estarán habilitados) para que el jugador "haga carrera en Barcelona".

Diego Franzini remarcó que Defensor siempre busca generar ventas, pero remarcó que este pase "tiene cosas que dan tranquilidad de que esta va a ser la venta más grande del club en los últimos 25 años".

"Es un hecho histórico, por la calidad de la negociación, que sea club a club sin intermediarios, con el nivel de confidencialidad. También es bueno conocer que Barcelona mira más a otros países de Sudamérica y ya no tanto a Brasil, porque sus jugadores son cada vez más costosos", remarcó Franco.

"Uno está hablando con quien quiere comprar y no con un teléfono descompuesto con tres, cuatro personas hasta llegar al otro club. No es que nos vamos a cerrar a trabajar con representantes, pero sin dudas es mucho más fácil", declaró en ese sentido el presidente violeta, que celebró que esta negociación "abrió una puerta" para "explorar vínculos institucionales" entre Defensor y Barcelona "que beneficien a las dos partes".

El destaque a la familia y una charla que vaticinó el futuro de Pacífico

20251109 Nicolás López, Patricio Pacífico y Juan Viacava Defensor Sporting, Nacional, Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández FocoUy (31) Patricio Pacífico y Juan Viacava contra Nicolás López en el último partido entre Defensor y Nacional Foto: Dante Fernández/FocoUy

Consultado sobre cómo define a Pacífico, Krasouski aseguró que es "un chico muy responsable, muy maduro", pero hace también un gran énfasis en su familia: "He visto familias que le cortan la carrera a los futbolistas. Este es el caso opuesto. Te puedo asegurar que Patricio no hubiera llegado a donde llegó sin esta familia".

Además, el representante indicó que se trata de una familia "con códigos", que rechazó "varias propuestas" de otro agente para llevarse al jugador.

"Esa es la satisfacción más grande, después de cumplirle el sueño (a Pacífico)", expresó Krasouski, que valoró el "mensaje emotivo" que le mandaron los padres del zaguero luego de que se concretara el pase.

Germán es hijo de Ariel Krasouski, exjugador de Boca Juniors y la selección uruguaya que también es representante (y concretó hace días la llegada de Agustín Rogel a Nacional, y Diego Laxalt a Peñarol).

El agente recordó una charla que tuvo con su padre y Pacífico años atrás, mientras acompañaban al futbolista en las afueras del Estadio Centenario antes de que se fuera con un seleccionado juvenil de Uruguay. "Le dijimos que con su polifuncionalidad y sus cualidades, jugaba en primera y se iba a Europa".

Pacífico ya es parte del Barcelona. Pasó su examen médico sin problemas, aún con un pequeño desgarro que acarreaba y que le llevará algunas semanas de recuperación, y comenzó a entrenar en el club. Ya sabe que no puede usar las redes sociales antes de los partidos, y ya pasó por el nutricionista para su nueva dieta. "Ellos les dan todo, pero el futbolista debe cumplir", dijo Krasouski, recordando una charla con autoridades del club.