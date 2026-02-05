Números de la primera transmisión del fútbol uruguayo por cable y streaming, mientras la AUF acuerda con Tenfield y Directv la firma de los contratos

La Supercopa Uruguaya 2026 puso en escena el pasado domingo en el fútbol uruguayo el nuevo escenario establecido para la comercialización de los derechos de TV para el período enero 2026-diciembre 2029, luego de 26 años de un vínculo exclusivo entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y Tenfield , que concluyó el 31 de diciembre pasado.

Este nuevo contexto, en el que nueve empresas se adjudicaron las ocho licitaciones en que la AUF dividió sus productos, generó, por ejemplo cuatro transmisiones diferentes para el mismo partido.

En el clásico que Peñarol le ganó a Nacional en el Estadio Centenario hubo una señal única , producida por Tenfield , supervisada por la AUF , que envió a los licenciatarios del cable y streaming para que distribuyeran entre las empresas que compraron el fútbol uruguayo.

Esa señal se realizó con el nuevo manual que desarrolló la AUF.

El estreno del nuevo mapa comercial de los derechos de TV con cuatro pantallas

Para ese primer partido, debido a que la AUF no había firmado los contratos con las nueve empresas (hasta este miércoles sigue sin suscribir los acuerdos), la Asociación liberó la señal del partido del domingo y el clásico se pudo ver a través de todos los cableoperadores del país y por streaming.

Eso generó las cuatro transmisiones con cuatro relatos diferentes:

Dsports en todos los cables: Rodrigo Romano

Tenfield en AntelTV: Diego Jokas

Tenfield en Disney+: Leonardo Rodríguez

AUFTV en las transmisiones de betting (mercado de apuestas): Fabián Bertolini

Hasta diciembre había dos transmisiones, la de Tenfield y la de Disney+.

Este nuevo escenario le ofreció a los televidentes diferentes opciones para elegir, y al mismo tiempo planteó una nueva realidad y un nuevo asunto para resolver para los usuarios: que el vecino no te grite el gol antes y te quite la emoción del partido que estás mirando.

Los tiempos de delay en los cables y en el streaming

El domingo Referí publicó la experiencia que vivió en torno al delay que ofrecieron algunas de las diferentes pantallas en las que se vio el clásico.

El partido se pudo ver a través de streaming, producto que Tenfield compró a la AUF tras pagar US$ 17.500.000 por año por esos derechos, y por los cables por el producto que Directv pagó en US$ 31.800.000 por año hasta 2029.

En las últimas horas se conocieron los detalles que reflejan que las transmisiones con menor delay fueron las de TCC y Montecable con 9 segundos.

Le siguieron:

AntelTV con 10 segundos.

Dsports con 14 segundos.

Disney+ tuvo un delay de 30 segundos.

Este escenario en el que la transmisión de Tenfield (AntelTV) se pudo ver en la pantalla antes que la de Dsports, llevó a que en la definición por penales, se registrara el caso de que usuarios cambiaran del cable que llegaba con más retraso a la versión más rápida que ofrecía AntelTV.

Por otra parte, en el caso de AntelTV hubo dos tiempos de llegada de la señal a los usuarios.

Uno, para quienes vieron el partido a través de la aplicación del smart TV, desde la app del teléfono o de Antel Box, según explicaron fuentes de Tenfield, y otra en la página web.

El delay en el primero de los casos fue de 10 segundos, el segundo de llegada más rápida a la pantalla de los usuarios.

En el caso de aquellos que accedieron a ver el partido a través de la web, como ocurrió en la experiencia de Referí, tuvieron un delay de 30 segundos, como fue explicado en este artículo.

Además, de acuerdo a la información a la que accedió Referí, las dos transmisiones de streaming ofrecieron diferentes retrasos y la diferencia obedeció a un tema técnico. Mientras Antel utiliza como base de transmisión el Data Center en Uruguay, Disney uno en el exterior y allí se explica esos 20 segundos entre una y otra.

A raíz de lo ocurrido el domingo y con el objetivo de cautivar a los clientes del fútbol con un producto que pueda llegar más rápido (y permita evitar que el grito de gol del vecino le quite toda la emoción a lo que estás viendo en tu pantalla) se plantea un desafío para las empresas en el nuevo contexto de la televisación del fútbol uruguayo.