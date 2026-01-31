Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

Aprobación del reparto de los derechos de TV del fútbol uruguayo se dilató hasta el 10 de febrero y los clubes seguirán negociando

El viernes no se alcanzó el acuerdo tras un cuarto intermedio y se solicitó uno nuevo hasta el 10 de febrero

31 de enero 2026 - 18:39hs
Presentación de los ofertantes en la licitación en la AUF

Presentación de los ofertantes en la licitación en la AUF

El Consejo de Fútbol Profesional se volvió a reunir el viernes para definir el reparto de los ingresos correspondientes a cada club de Primera y Segunda División Profesional de los derechos de televisión del fútbol uruguayo pero todavía no se llegó a un acuerdo con la fórmula propuesta.

El proceso de licitación fue aprobado formalmente, pero el asunto del reparto se negoció por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) con los clubes y se decidió su aprobación el pasado martes, en Consejo de Liga de Fútbol Profesional.

Francisco Paco Casal
DERECHOS DE TV

Derechos de TV del fútbol uruguayo: AUF no envió aún el contrato de la producción audiovisual a Tenfield y este miércoles se reúnen los abogados

Peñarol 
PEÑAROL

En reñida votación que terminó empatada y con el voto doble de Ignacio Ruglio, Peñarol rechazó el plan de reparto por el que cobraría US$ 8 millones por los derechos de TV del fútbol uruguayo

Esto se debe a que aún restan detalles con respecto a la redacción y conceptos en el documento, para que los clubes le terminen de dar el visto bueno.

Por ejemplo, uno de los puntos que se debe aclarar es si los clubes recibirán las cifras que se han acordado de forma íntegra o con los descuentos por impuestos.

A grandes rasgos, en lo que respecta a las cifras que recibirá cada club, el asunto está muy encaminado, más allá de que Peñarol votó en consejo directivo no aprobarlo.

Los nuevos acuerdos por los derechos de TV aportarán US$ 67.547.000 que el fútbol uruguayo ingresará por año hasta diciembre 2029 y que representarán a lo largo del cuatrienio ingresos por US$ 270 millones.

Nacional y Peñarol, los grandes del fútbol uruguayo, recibirán US$ 8.100.000 cada uno.

Por su parte, los 14 equipos restantes de Primera División recibirán US$ 1.800.000 cada uno, más US$ 100.000 en infraestructura y otros US$ 100.000 para el VAR, por lo que cada equipo recibirá US$ 2.000.000.

En Segunda división, cada club recibirá US$ 700.000, más US$ 100.000 en infraestructura.

La forma de reparto de dinero planteada, que cuenta con el visto bueno de la mayoría de los clubes, establece que Nacional, Peñarol y los otros 14 clubes de Primera división triplicarán sus ingresos con relación a lo que percibieron hasta 2025, y los clubes de Segunda División cuatriplicarán su cuota por los derechos de TV.

Temas:

Derechos de televisión del fútbol uruguayo Fútbol Uruguayo fútbol

Seguí leyendo

Las más leídas

El Operativo Clásico reunirá a 800 policías
SUPERCOPA URUGUAYA

Dos hinchas de Nacional detenidos por la Policía en la Plaza del Skey en operativo previo al clásico por porte de arma robada

Maximiliano Silvera
NACIONAL

El ataque de Nacional para el clásico: nombres de peso con muchas variantes, una baja y la expectativa por ver a Maxi Silvera ante Peñarol, su exequipo

Matías Arezo
PEÑAROL

El ataque de Peñarol para el clásico: Matías Arezo como abanderado, con buenos antecedentes ante Nacional, y extremos que son incógnita

La barra de Universidad de Chile volvió a ser protagonista de un hecho vandálico: esta vez prendieron fuego el estadio en medio de un partido, mirá el video
CHILE

La barra de Universidad de Chile volvió a ser protagonista de un hecho vandálico: esta vez prendieron fuego el estadio en medio de un partido, mirá el video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos