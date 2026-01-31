Aprobación del reparto de los derechos de TV del fútbol uruguayo se dilató hasta el 10 de febrero y los clubes seguirán negociando

Presentación de los ofertantes en la licitación en la AUF

El Consejo de Fútbol Profesional se volvió a reunir el viernes para definir el reparto de los ingresos correspondientes a cada club de Primera y Segunda División Profesional de los derechos de televisión del fútbol uruguayo pero todavía no se llegó a un acuerdo con la fórmula propuesta.

El proceso de licitación fue aprobado formalmente, pero el asunto del reparto se negoció por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) con los clubes y se decidió su aprobación el pasado martes, en Consejo de Liga de Fútbol Profesional.

Ahí se decidió pasarlo a cuarto intermedio hasta el viernes a la hora 14.00.

Tras ese encuentro, el cuarto intermedio fue extendido ahora hasta el 10 de febrero, días después de que inicie el Torneo Apertura que dará comienzo el viernes 6 de febrero .

PEÑAROL En reñida votación que terminó empatada y con el voto doble de Ignacio Ruglio, Peñarol rechazó el plan de reparto por el que cobraría US$ 8 millones por los derechos de TV del fútbol uruguayo

DERECHOS DE TV Derechos de TV del fútbol uruguayo: AUF no envió aún el contrato de la producción audiovisual a Tenfield y este miércoles se reúnen los abogados

Esto se debe a que aún restan detalles con respecto a la redacción y conceptos en el documento, para que los clubes le terminen de dar el visto bueno.

Por ejemplo, uno de los puntos que se debe aclarar es si los clubes recibirán las cifras que se han acordado de forma íntegra o con los descuentos por impuestos.

A grandes rasgos, en lo que respecta a las cifras que recibirá cada club, el asunto está muy encaminado, más allá de que Peñarol votó en consejo directivo no aprobarlo.

Los nuevos acuerdos por los derechos de TV aportarán US$ 67.547.000 que el fútbol uruguayo ingresará por año hasta diciembre 2029 y que representarán a lo largo del cuatrienio ingresos por US$ 270 millones.

Nacional y Peñarol, los grandes del fútbol uruguayo, recibirán US$ 8.100.000 cada uno.

Por su parte, los 14 equipos restantes de Primera División recibirán US$ 1.800.000 cada uno, más US$ 100.000 en infraestructura y otros US$ 100.000 para el VAR, por lo que cada equipo recibirá US$ 2.000.000.

En Segunda división, cada club recibirá US$ 700.000, más US$ 100.000 en infraestructura.

La forma de reparto de dinero planteada, que cuenta con el visto bueno de la mayoría de los clubes, establece que Nacional, Peñarol y los otros 14 clubes de Primera división triplicarán sus ingresos con relación a lo que percibieron hasta 2025, y los clubes de Segunda División cuatriplicarán su cuota por los derechos de TV.