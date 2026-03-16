Diego Dunajec explicó por qué para él desde el VAR no hubo penal a Leonardo Fernández en la final de la Liga AUF Uruguaya 2025 y el drama que le cambió la forma de encarar la vida

El árbitro Diego Dunajec, quien desde hace un tiempo trabaja exclusivamente en el VAR de distintos partidos, habló este lunes sobre temas importantes, incluso personales, y entre lo que dijo, explicó por qué para él no fue penal de Diego Romero de Nacional, sobre Leonardo Fernández de Peñarol, en la segunda final de la Liga AUF Uruguaya 2026 que le dio el título a los tricolores con gol de Christian Ebere en el final del alargue.

El pasado miércoles, el presidente de los carboneros, Ignacio Ruglio, posteó un fuerte comentario en su contra porque el Colegio de Árbitros lo había designado para el VAR del encuentro que el viernes le ganaron 2-0 los tricolores a Wanderers en el Gran Parque Central con goles de Maximiliano Silvera y Tomás Verón Lupi.

"Dunajec al Var del partido del CNdF, Ferreyra al nuestro. Van por todo y ya ni siquiera cuidan las más mínimas formas. Una vergüenza y después tenés que escucharlos decir que un estado de Whatsapp es violencia", comenzó escribiendo.

Y agregó: "Violencia es tomarle el pelo y torear a mucho más del 50% de la población del Uruguay. Les regalaron un Uruguayo hace 3 meses y no les alcanzó".

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Debido a este fuerte comentario, la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) envió nuevamente Ruglio al Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Lo que dijo Diego Dunajec

Diego Dunajec habló este lunes con relación a lo que sucedió últimamente.

Allí habló, a su vez, del muy complicado momento que vivió el año pasado.

"En la semana habló el presidente de Peñarol. Me gustaría destacar el apoyo recibido por la gremial de árbitros. Yo tanto al presidente de Peñarol como a todos los actores del fútbol les tengo respeto y prefiero no hablar del tema. El año pasado cuando yo recibí amenazas fue una de las primeras personas que se puso a disposición", dijo Dunajec en Carve Deportiva.

Luego de ese inicio, pasó a hablar de su tema personal que fue un drama que le tocó vivir.

"El año pasado yo perdí una hija de forma prematura y creo que ese hecho me dio la fortaleza mental como para seguir en la vida y escapar a cualquier crítica ya sea con buena o mala fe”, se sinceró el árbitro.

Y añadió. "Muchas veces nos hacemos mala sangre por pequeñas cosas y cuando nos pasa algo así, nos damos cuenta de las cosas importantes de la vida. Pero la vida sigue, tengo un hijo y una esposa por quienes tengo que pelear y vivo por ellos".

Por otra parte, Dunajec habló de por qué para él, quien estaba a cargo del VAR, no fue penal la jugada en los primeros minutos del clásico entre Nacional y Peñarol por la segunda y decisiva final de la Liga AUF Uruguaya 2025, de Diego Romero sobre Leonardo Fernández.

Aquí se puede ver la jugada:

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"Previo a esa final nos citaron del colegio y estuvimos analizando situaciones y entre todos acordamos que hay muchos contactos en el área que no iban a ser sancionados penal. Se dio esa jugada, con mi equipo VAR analizamos el contacto, que es claro, pero no todos los contactos en el área son sancionables. Muchas veces, previo a la fecha nos juntamos y analizamos jugadas, debatimos para mantener la consistencia. Para unificar criterios y evitar casos de misma situación, distinta resolución", explicó el árbitro.