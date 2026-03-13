Nacional derrotó 2-0 a Wanderers este viernes en el Gran Parque Central, en el inicio de la sexta fecha del Torneo Apertura. El entrenador Jadson Viera estaba obligado a cambiar drásticamente la pobre imagen que venía dejando su equipo en este 2026 y logró hacerle con una merecida victoria.
Nacional 2-0 Wanderers: con goles de Maximiliano Silvera y Tomás Verón Lupi, el tricolor se recuperó en el Torneo Apertura
A pesar de la expulsión de Maximiliano Gómez, Nacional dejó atrás las derrotas con Peñarol y Juventud derrotando 2-0 a Wanderers con el primer gol de Maxi Silvera con la camiseta tricolor