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El Observador / Fútbol / TORNEO APERTURA

Nacional 2-0 Wanderers: con goles de Maximiliano Silvera y Tomás Verón Lupi, el tricolor se recuperó en el Torneo Apertura

A pesar de la expulsión de Maximiliano Gómez, Nacional dejó atrás las derrotas con Peñarol y Juventud derrotando 2-0 a Wanderers con el primer gol de Maxi Silvera con la camiseta tricolor

13 de marzo 2026 - 21:58hs
Maximiliano Silvera y Nicolás López

Maximiliano Silvera y Nicolás López

Foto: Dante Fernández/Focouy
Jonás Luna y Nicolás Lodeiro

Jonás Luna y Nicolás Lodeiro

Foto: Dante Fernández/Focouy
Maximiliano Gómez

Maximiliano Gómez

Foto: Dante Fernández/Focouy
Jadson Viera&nbsp;

Jadson Viera 

Foto: Dante Fernández/Focouy
Liga AUF Uruguaya 2026

Liga AUF Uruguaya 2026

Foto: Dante Fernández/Focouy
Wanderers&nbsp;

Wanderers 

Foto: Dante Fernández/Focouy
Nahuel Furtado y Nicolás Lodeiro

Nahuel Furtado y Nicolás Lodeiro

Foto: Dante Fernández/Focouy
Mathías Corujo

Mathías Corujo

Foto: Dante Fernández/Focouy
Nacional&nbsp;

Nacional 

Foto: Dante Fernández/Focouy
Nacional&nbsp;

Nacional 

Foto: Dante Fernández/Focouy
Joaquín Zeballos y Agustín Rogel

Joaquín Zeballos y Agustín Rogel

Foto: Dante Fernández/Focouy
Leandro Lasso expulsa a Maximiliano Gómez

Leandro Lasso expulsa a Maximiliano Gómez

Foto: Dante Fernández/Focouy
Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera

Foto: Dante Fernández/Focouy
Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera

Foto: Dante Fernández/Focouy
Mauricio Vera y Luis Mejía

Mauricio Vera y Luis Mejía

Foto: Dante Fernández/Focouy
Leandro Lasso expulsa a Gonzalo Freitas

Leandro Lasso expulsa a Gonzalo Freitas

Foto: Dante Fernández/Focouy
Chequeo de VAR de Leandro Lasso, clave para sacar dos rojas&nbsp;

Chequeo de VAR de Leandro Lasso, clave para sacar dos rojas 

Foto: Dante Fernández/Focouy
Mauricio Vera y Tomás Viera

Mauricio Vera y Tomás Viera

Foto: Dante Fernández/Focouy
Mauricio Vera

Mauricio Vera

Foto: Dante Fernández/Focouy
Agustín Rogel

Agustín Rogel

Foto: Dante Fernández/Focouy
Jadson Viera

Jadson Viera

Foto: Dante Fernández/Focouy
Joaquín Zeballos y Tomás Viera

Joaquín Zeballos y Tomás Viera

Foto: Dante Fernández/Focouy
Jadson Viera

Jadson Viera

Foto: Dante Fernández/Focouy
Joaquín Zeballos y Tomás Viera

Joaquín Zeballos y Tomás Viera

Foto: Dante Fernández/Focouy
Gonzalo Freitas y Tomás Viera

Gonzalo Freitas y Tomás Viera

Foto: Dante Fernández/Focouy
Jadson Viera

Jadson Viera

Foto: Dante Fernández/Focouy
Gonzalo Freitas y Tomás Viera

Gonzalo Freitas y Tomás Viera

Foto: Dante Fernández/Focouy
Nicolás Lodeiro, Joaquín Zeballos y Mauricio Vera

Nicolás Lodeiro, Joaquín Zeballos y Mauricio Vera

Foto: Dante Fernández/Focouy
Jadson Viera

Jadson Viera

Foto: Dante Fernández/Focouy
Luciano Boggio y Joaquín Zeballos

Luciano Boggio y Joaquín Zeballos

Foto: Dante Fernández/Focouy
Maximiliano Silvera&nbsp;

Maximiliano Silvera 

Foto: Dante Fernández/Focouy
Joaquín Zeballos y Agustín Rogel

Joaquín Zeballos y Agustín Rogel

Foto: Dante Fernández/Focouy
Maximiliano Silvera&nbsp;

Maximiliano Silvera 

Foto: Dante Fernández/Focouy

EN VIVO

Nacional derrotó 2-0 a Wanderers este viernes en el Gran Parque Central, en el inicio de la sexta fecha del Torneo Apertura. El entrenador Jadson Viera estaba obligado a cambiar drásticamente la pobre imagen que venía dejando su equipo en este 2026 y logró hacerle con una merecida victoria.

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Las estadísticas completas del partido

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Minuto 94: se terminó el partido

Con un tirón de Emiliano Ancheta en el posterior de la pierna izquierda, se termina el partido. Ganó Nacional 2 a 0.

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Minuto 90: se jugarán cuatro minutos más

Hay reposición de cuatro minutos.

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Minuto 82: se va aplaudido Maxi Silvera

A la cancha Gonzalo Carneiro. Sale muy aplaudido por todo el Gran Parque Central, Maxi Silvera.

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Minuto 73: roja para Formiliano

Muy buena jugada de Lucas Rodríguez, conectaron a Maxi Silvera que escapó al borde del área. Lo bajó Formiliano. Expulsado. Mala decisión de Lasso. No había situación manifiesta de gol sino ataque prometedor. El control de Silvera era largo y un defensor llegaba a marcarlo. Además, la dirección de la pelota no iba al arco sino abriéndose y la distancia a la pelota determinaba una disputa con otro defensor. No lo llamaron del VAR para revisarla.

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Minuto 69: gol de Tomás Verón Lupi

Encaró de frente al área Cándido, se sacó tres rivales de encima, la abrió para De los Santos que la quiso picar, salvó Buffa pero en el rebote apareció Verón Lupi que en lugar de patear, enganchó al medio y aseguró el gol de pierna zurda.

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Minuto 64: aplausos para Nico Lodeiro

Afuera Lodeiro y el Diente López. A la cancha Juan Cruz De los Santos y Tomás Verón Lupi.

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Minuto 58: el Diente López ante en posición adelantada

Dos grandes atajadas de Buffa ante el Diente López que tuvo dos chances en tres minutos pero en ambas estaba en posición adelantada.

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Minuto 54: gran atajada de Buffa

Buena llegada de Nacional, pelota abierta a la derecha para la subida de Ancheta, salió a cortar mal Bajú y el lateral remató potente arriba al primer palo. Gran intervención del golero.

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Minuto 45: comienza el segundo tiempo y hay cambios

Lucas Rodríguez entra por Mauricio Vera en Nacional. El argentino Lisandro Bajú ingresa por el hondureño Derlin Mencía en Wanderers.

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Minuto 50: final del primer tiempo

Se termina la primera mitad. Gana Nacional 1-0. Fueron muy buenos los 25' iniciales con intercambio golpe por golpe de ambos equipos. Luego llegaron dos expulsiones en escasos minutos, el partido se desordenó y a río revuelto, ganancia de pescador. Silvera quebró su mala racha y anotó su primer gol con la camiseta de Nacional.

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Minuto 49: Silvera cerca del segundo

Buena internada de Boggio en campo de Wanderers, tocó a la derecha para Silvera que sacó un remate cruzado muy peligroso. Apenas afuera. Protestó córner.

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Minuto 46: gol de Maxi Silvera

Error de Wanderers en salida, gran recuperación de Luli Boggio, quedó solo Silvera contra Buffa, se la dio al Diente López que en vez de tirar enganchó, cuando fue a patear lo trabó un defensa, igual pudo sacar el remate, dio en el travesaño y el balón le quedó servido a Silvera que de pierna zurda metió el 1-0. El delantero ex Peñarol no lo festejó muy efusivamente pero luegos e besó el escudo de cara a la tribuna José María Delgado.

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Minuto 43: se jugarán 5' de adición

Ya se sabe el tiempo agregado que tendrá el primer tiempo.

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Minuto 40: expulsado Maxi Gómez

Nuevo llamado de revisión de Dunajec. La vio Lasso y cambió la decisión. Roja para el 8 de Nacional, Maxi Gómez.

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Minuto 38: amarilla para Maxi Gómez

Remate al arco de Maxi Gómez, trancó Formiliano y el pie del delantero siguió doblándole feo el tobillo al zaguero bohemio.

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Minuto 33: expulsado Gonzalo Freitas

Diego Dunajec llamó a revisar al VAR la falta de Freitas sobre Vera. Lasso cambió su decisión. Roja en lugar de amarilla. Decisión incuestionable.

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Minuto 31: dos amarillas a Wanderers en dos minutos

A los 29' fue amonestado Zeballos y a los 31' Gonzalo Freitas, por planchazo sobre Mauricio Vera.

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Minuto 27: peligroso intento de Lodeiro

Zurdazo potente de Lodeiro de afuera del área. Cerca del ángulo superior derecho de Buffa.

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Minuto 26: el árbitro corta una contra de Nacional

Se escapó Lodeiro tras córner a favor de Wanderers, lo cortó Mencía y el juez paró las acciones cuando Nacional salía en contragolpe con mucha gente. Se equivocó Leandro Lasso, pese a que la amarilla fue bien sacada.

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Minuto 24: Mejía salva remate de Freitas

Notable avance y remate de larga distancia de Freitas que crece en el partido. Volada espectacular del golero Mejía para desviar al córner.

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Minuto 20: Tomás Viera trancó a Freitas con la cabeza

Buena progresión de Wanderers entre Freitas y Mencía. Se internó el volante ex Peñarol y fue a darle de volea cuando apareció el zaguero juvenil Viera para tirarse en palomita y sacar al córner. Enorme acción defensiva jugándose el físico.

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Minuto 12: gran atajada de Buffa sobre el Diente López

Pérdida de Mencía en salida, pase largo de Lodeiro al Diente López, profundo y preciso, mano a mano con Formiliano, armó el tiro de afuera del área para la pierna zurda, tiró alto y Buffa respondió con otra sobresaliente atajada.

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Minuto 9: amarilla para Agustín Rogel

Rogel salió a cortar un contragolpe de Wanderers y se le tiró de atrás a Joaquín Zeballos levantándolo en peso. Amarilla. Durísima la entrada del zaguero.

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Minuto 6: Maxi Silvera cerca del gol

Córner para Nacional, centro de Lodeiro, blooper entre dos defensores de Wanderers en el intento de despejar, remate de Silvera, la rozó Buffa, pegó en el travesaño, dio en la espalda del golero que reaccionó a tiempo para contenerla. Secuencia insólita.

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Minuto 1: buena intervención de Mejía

Wanderers inicia bien con el manejo de Luna por derecha y un buen desborde con centro de Rivero. Lo cortó con buena intervención Mejía y complementó la faena defensiva Cándido.

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Minuto 0: comenzó el partido

Ya empezó.

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Ya están los equipos en el campo de juego

Salieron los equipos al terreno de juego.

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La última vez que Wanderers le ganó a Nacional

Nacional lleva ocho partidos invicto ante Wanderers por toda competencia y en cualquier cancha. El último triunfo bohemio se dio el 21 de octubre de 2021 en el Parque Viera por la fecha 7 del Torneo Clausura, con un gol del colombiano Juan Felipe Aguirre.

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Los números de Nacional ante Wanderers en el Gran Parque Central

Nacional y Wanderers jugaron 48 veces en el Gran Parque Central con 33 triunfos para el tricolor, siete empates y ocho derrotas, con 105 goles a favor y 46 en contra.

Las últimas seis veces que se enfrentaron ahí, ganó Nacional.

La última vez que ganó Wanderers fue en el Torneo Apertura de 2019. El bohemio ganó 4-1 con dos goles de Rodrigo Pastorini y uno de Ignacio González y Javier Cabrera. El de Nacional, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, fue de Octavio Rivero.

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Se confirmó la formación de Wanderers para jugar contra Nacional

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Se confirmó la formación de Nacional con seis cambios

Jadson Viera hace seis cambios con respecto al equipo que perdió 3-1 con Juventud. En esa ocasión había hecho cinco variantes con respecto a la formación que perdió 1-0 el clásico en el Gran Parque Central.

Sale del lateral derecho Juan de Dios Pintado, lesionado, y entra Emiliano Ancheta, que ya lo sustituyó el domingo en Las Piedras. En la zaga, Tomás Viera toma el lugar de Paolo Calione.

En el medio sale Lucas Rodríguez y vuelve Luciano Boggio. Además, Nicolás Lodeiro juega por Tomás Verón Lupi. En ataque sale el juvenil Rodrigo Martínez, quien quedó afuera del banco de suplentes, y va nuevamente desde el vamos Maximiliano Silvera.

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La foto de la previa de Nacional con la pelota

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Así fue la llegada de Nacional al Gran Parque Central

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Se encienden las luces del Gran Parque Central

Por ahora hay poco público en el Gran Parque Central. Ya se encendieron las torres de iluminación.

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Guzmán Corujo, ex Nacional, debutó en San Lorenzo

El zaguero formado por Nacional, Guzmán Corujo, debutó con la camiseta de San Lorenzo. Mirá su mensaje.

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Gastón Pereiro vuelve al fútbol uruguayo

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Gastón Pereiro
Gastón Pereiro

El exjugador de Nacional, Gastón Pereiro, volverá al fútbol uruguayo para jugar en Juventud. Mirá los detalles en esta nota.

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La probable formación de Wanderers

Agustín Buffa, Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Nicolás Olivera, Darlin Mencía; Gonzalo Freitas, Nicolás Queiroz, José Alberti; Rodrigo Ribvero, Joaquín Zeballos y Jonás Luna es el probable equipo de Mathías Corujo para esta noche en Wanderers.

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La probable formación de Nacional

Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera y Camilo Cándido; Mauricio Vera, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro; Nicolás López, Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera es el equipo que paró Jadson Viera para jugar esta noche. La duda está en el lateral izquierdo con la posible presencia de Federico Bais. Mirá los detalles en esta nota.

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A qué hora juegan y por dónde ver Nacional vs Wanderers

Mirá en esta nota los detalles para el partido de esta noche.

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Posiciones del Torneo Apertura

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