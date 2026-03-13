Nacional 2-0 Wanderers: con goles de Maximiliano Silvera y Tomás Verón Lupi, el tricolor se recuperó en el Torneo Apertura

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Los números de Nacional ante Wanderers en el Gran Parque Central

Nacional y Wanderers jugaron 48 veces en el Gran Parque Central con 33 triunfos para el tricolor, siete empates y ocho derrotas, con 105 goles a favor y 46 en contra.

Las últimas seis veces que se enfrentaron ahí, ganó Nacional.

La última vez que ganó Wanderers fue en el Torneo Apertura de 2019. El bohemio ganó 4-1 con dos goles de Rodrigo Pastorini y uno de Ignacio González y Javier Cabrera. El de Nacional, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, fue de Octavio Rivero.