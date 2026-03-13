El probable equipo de Nacional con el que Jadson Viera buscará cambiar la pisada en el crucial partido ante Wanderers en el Gran Parque Central

Jadson Viera se juega un partido crucial al frente de Nacional este viernes a las 20:00 frente a Wanderers y en el Gran Parque Central, en el que buscará cambiar la pisada y recuperarse luego de las últimas dos derrotas ante Peñarol y Juventud De las Piedras.

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Esas caídas y las flojas actuaciones llevaron a que la continuidad del entrenador fuera analizada en Directiva y ratificada por el presidente Ricardo Vairo.

El probable equipo tricolor para este viernes tendrá nuevamente varios cambios con respecto al que jugó ante Juventud, que también había tenido variantes con respecto al del clásico.

En el arco estará Luis Mejía, golero y capitán tras la lesión de Sebastián Coates.

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El primer cambio será en el lateral derecho con el ingreso de Emiliano Ancheta en lugar de Juan Pintado, quien se desgarró.

Tomás Viera en la práctica de Nacional Tomás Viera en la práctica de Nacional Foto: Nacional

Luego, en la zaga central, volverá a ser titular Agustín Rogel y junto a él aparecerá Tomás Viera, en lugar de Paolo Calione.

En el lateral izquierdo hay una duda: si mantiene a Camilo Cándido o ingresa el juvenil Federico Bais.

20251016 Nicolás Lodeiro y Bruno Veglio Wanderers Nacional Torneo Clausura 2025 Foto Dante Fernández Focouy (1) Nicolás Lodeiro y Bruno Veglio Foto: Dante Fernández/ FocoUy

En el mediocampo también habrá variantes. El DT mantendrá a Mauricio Vera y colocará a Luciano Boggio y a Nicolás Lodeiro, saliendo del once Agustín Dos Santos y Rodrigo Martínez.

Mientras que los tres jugadores de ofensiva serán Nicolás López, Maxi Silvera, que vuelve a la titularidad en lugar de Tomás Verón Lupi, y Maxi Gómez.

maximiliano silvera nacional racing 20260214 Maximiliano Silvera Foto: Gastón Britos/ FocoUy

El probable equipo de Nacional

De esta forma, el probable equipo de Nacional será con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera y Candido o Bais; Mauricio Vera, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro; Nicolás López, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Jadson Viera se juega mucho en este partido y coloca un once con futbolistas de experiencia como Mejía, Rogel, Lodeiro, Nico López, Silvera y Gómez, en lugar de juveniles como Dos Santos y Martínez.