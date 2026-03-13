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El probable equipo de Nacional con el que Jadson Viera buscará cambiar la pisada en el crucial partido ante Wanderers en el Gran Parque Central

El DT tricolor apuesta por un once con jugadores de experiencia para el partido ante los bohemios

13 de marzo 2026 - 12:44hs
Jadson Viera, junto a Ribair Rodríguez y Diego Martiñones

Jadson Viera, junto a Ribair Rodríguez y Diego Martiñones

Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Esas caídas y las flojas actuaciones llevaron a que la continuidad del entrenador fuera analizada en Directiva y ratificada por el presidente Ricardo Vairo.

20260308 Jadson Viera Nacional Juventud Torneo Apertura 2026. Foto: Gastón Britos/Focouy
Jadson Viera

Jadson Viera

Nacional con cambios

El probable equipo tricolor para este viernes tendrá nuevamente varios cambios con respecto al que jugó ante Juventud, que también había tenido variantes con respecto al del clásico.

En el arco estará Luis Mejía, golero y capitán tras la lesión de Sebastián Coates.

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El primer cambio será en el lateral derecho con el ingreso de Emiliano Ancheta en lugar de Juan Pintado, quien se desgarró.

Tomás Viera en la práctica de Nacional
Tomás Viera en la práctica de Nacional

Tomás Viera en la práctica de Nacional

Luego, en la zaga central, volverá a ser titular Agustín Rogel y junto a él aparecerá Tomás Viera, en lugar de Paolo Calione.

En el lateral izquierdo hay una duda: si mantiene a Camilo Cándido o ingresa el juvenil Federico Bais.

20251016 Nicolás Lodeiro y Bruno Veglio Wanderers Nacional Torneo Clausura 2025 Foto Dante Fernández Focouy (1)
Nicolás Lodeiro y Bruno Veglio

Nicolás Lodeiro y Bruno Veglio

En el mediocampo también habrá variantes. El DT mantendrá a Mauricio Vera y colocará a Luciano Boggio y a Nicolás Lodeiro, saliendo del once Agustín Dos Santos y Rodrigo Martínez.

Mientras que los tres jugadores de ofensiva serán Nicolás López, Maxi Silvera, que vuelve a la titularidad en lugar de Tomás Verón Lupi, y Maxi Gómez.

maximiliano silvera nacional racing 20260214
Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera

El probable equipo de Nacional

De esta forma, el probable equipo de Nacional será con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera y Candido o Bais; Mauricio Vera, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro; Nicolás López, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Jadson Viera se juega mucho en este partido y coloca un once con futbolistas de experiencia como Mejía, Rogel, Lodeiro, Nico López, Silvera y Gómez, en lugar de juveniles como Dos Santos y Martínez.

Temas:

Nacional jadson viera Gran Parque Central Wanderers Peñarol

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