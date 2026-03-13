El probable equipo de Nacional con el que Jadson Viera buscará cambiar la pisada en el crucial partido ante Wanderers en el Gran Parque Central

El primer cambio será en el lateral derecho con el ingreso de Emiliano Ancheta en lugar de Juan Pintado, quien se desgarró.
Luego, en la zaga central, volverá a ser titular Agustín Rogel y junto a él aparecerá Tomás Viera, en lugar de Paolo Calione.
En el lateral izquierdo hay una duda: si mantiene a Camilo Cándido o ingresa el juvenil Federico Bais.
En el mediocampo también habrá variantes. El DT mantendrá a Mauricio Vera y colocará a Luciano Boggio y a Nicolás Lodeiro, saliendo del once Agustín Dos Santos y Rodrigo Martínez.
Mientras que los tres jugadores de ofensiva serán Nicolás López, Maxi Silvera, que vuelve a la titularidad en lugar de Tomás Verón Lupi, y Maxi Gómez.
El probable equipo de Nacional
De esta forma, el probable equipo de Nacional será con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera y Candido o Bais; Mauricio Vera, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro; Nicolás López, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.
Jadson Viera se juega mucho en este partido y coloca un once con futbolistas de experiencia como Mejía, Rogel, Lodeiro, Nico López, Silvera y Gómez, en lugar de juveniles como Dos Santos y Martínez.